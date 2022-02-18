Об этом во время общения с журналистами в кулуарах Верховной Рады Украины рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко.

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Дело в том, что Омикрон, который вызвал настоящий всплеск заболеваемости, значительно менее агрессивен предыдущих штаммов – в условиях значительного числа вакцинированных он не приводит к такому количеству госпитализаций, как раньше. Кроме того, пациенты в больницах быстрее выздоравливают, и все меньшей части пациентов нужен кислород.

Есть осторожный оптимизм относительно того, что да, действительно, после Омикрона коронавирус может перейти в эндемическое заболевание и стать сезонной острой респираторной болезнью,

– заявил министр.

К слову, во время утреннего брифинга глава Минздрава рассказал, что Украина уже проходит пик заболеваемости COVID-19. Важную роль сыграла вакцинация, которая, по подсчетам, уже спасла жизни около 21,5 тысячи украинцев.

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