Пандемия в Украине может закончиться уже после Омикрон-волны, – Ляшко
Источник:телеканал Рада
Когда в Украине пройдет волна COVID-19, вызванная штаммом Омикрон, распространение вируса может перерасти в эндемическую фазу. То есть коронавирус будет распространяться и переноситься подобно другим ОРВИ.
Об этом во время общения с журналистами в кулуарах Верховной Рады Украины рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко.
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Дело в том, что Омикрон, который вызвал настоящий всплеск заболеваемости, значительно менее агрессивен предыдущих штаммов – в условиях значительного числа вакцинированных он не приводит к такому количеству госпитализаций, как раньше. Кроме того, пациенты в больницах быстрее выздоравливают, и все меньшей части пациентов нужен кислород.
Есть осторожный оптимизм относительно того, что да, действительно, после Омикрона коронавирус может перейти в эндемическое заболевание и стать сезонной острой респираторной болезнью,
– заявил министр.
К слову, во время утреннего брифинга глава Минздрава рассказал, что Украина уже проходит пик заболеваемости COVID-19. Важную роль сыграла вакцинация, которая, по подсчетам, уже спасла жизни около 21,5 тысячи украинцев.
Прогнозы разнятся: другие мнения относительно окончания пандемии в Украине
- Тем временем эксперты из Украинского центра охраны здоровья (UHC) прогнозируют переход к эндемическому распространению COVID-19 в Украине аж в 2023 году – на год позже, чем в ЕС. Все из-за низкого темпа вакцинации населения.
- Главный санврач страны Игорь Кузин не спешит предсказывать окончание пандемии, ведь это трудно спрогнозировать из-за того, что вирус постоянно мутирует. А количество новых мутаций зависит от вакцинации населения. Поэтому чем выше уровень вакцинации – тем меньше количество мутаций. В мире есть цель достичь 70% уровня вакцинации населения к концу лета. Кузин считает, что лишь в таком случае можно ожидать превращения пандемии в эндемическую фазу.