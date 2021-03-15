Из-за пандемии COVID-19 мир переживает бум пластических операций, в частности, мужчины и женщины чаще стали обращаться к медикам за трансплантацией волос.

Пандемия вызвала 40-процентный бум на трансплантацию волос. Мужчины объясняют это тем, что комфортнее проходить реабилитацию дома во время карантина.

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Так, одна из клиник в Лондоне DHI Global сделала 2432 трансплантации с апреля по декабрь 2020 года. Пациенты сказали, что легче сделать трансплантацию волос в период локдауна, поскольку им не приходится выходить на улицу. Для сравнения: в 2019 году было проведено 1460 операций за этот период.

Трансплантация волос популярна и у женщин

Что интересно, треть всех новых пациентов составляли женщины, которым проводили процедуры на голове, бровях и линии бикини.

И у мужчин, и у женщин был высокий спрос на процедуру. Большинство пациентов сказали, что приятно знать, что они не будут выходить на публику после лечения из-за строгих правил пребывания дома.



Пандемия вызвала бум операций по трансплантации волос в мире/ Фото: Getty Images

"Я ненавидел то, что видели другие люди"

29-летний Дэвид Мюрхед из Манчестера, сказал, что он стал более неуверенным в себе после постоянных звонков в Zoom. Поэтому он решил сделать трансплантацию волос.

Самолицезрение себя во время телефонных переговоров еще больше усилило мою неуверенность в себе, я постоянно сталкивался с выпадением волос во время разговора с коллегами, это было больно. Камера не врет, и я ненавидел то, что видели другие люди. Это был момент, когда я решил что-то с этим сделать,

– сказал Дэвид.

Мужчина добавил, что во время локдауна, когда приходится работать онлайн, множество мужчины испытали давление из-за внешнего вида.

К слову, частные медицинские клиники Великобритании смогли оставаться открытыми во время карантина.