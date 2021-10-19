Исследование обеспечения лекарствами против деменции

Чтобы оценить влияние пандемии на доступность лекарства против деменции, эксперты Ассоциации Альцгеймера сравнили объемы продаж этих препаратов в первые три месяца 2020 года с показателями 2019 года, а затем – в следующие три месяца, когда большинство стран экстренно вводили ограничения.

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Результаты показали, что в первые три месяца, когда COVID-19 еще не стал всемирной проблемой, в большинстве стран (82,3%) были увеличены объемы продаж рецептурных лекарств против деменции. В некоторых странах, напротив, отмечено резкое уменьшение количества: так, в Дании объемы отпущенных лекарств против деменции снизились почти на треть.

Пандемия вызвала дефицит

В период с апреля по июнь 2020 года после введения карантина в 30 странах эксперты отметили снижение объемов продаж препаратов. Рекорд поставила Румыния – уменьшение более чем на 40% по сравнению с 2019 годом.

Эксперты объяснили, что увеличение объемов продаж в первые 3 месяца было связано с тем, что пациенты и больницы стремились сделать запас необходимых лекарств в преддверии возможных перебоев. Однако во многих странах, в том числе с высоким уровнем дохода (Великобритания и Люксембург), резкое снижение объемов продаж до карантина не сопровождалось ростом после снятия ограничений. По мнению авторов исследования, это может свидетельствовать о снижении доступности таких лекарств в целом.

В связи с этим оказание фармацевтической помощи пациентам с деменцией может быть серьезно нарушено в некоторых странах,

– предупредили эксперты Ассоциации Альцгеймера.

Недавно у болезни Альцгеймера и COVID-19 обнаружился общий генетический фактор риска. Ученые нашли ассоциированный с деменцией ген, который повышает восприимчивость к COVID-19 и повышает риски тяжелой формы инфекции.