Влияние пандемии на здоровье

Пандемия COVID-19 сопровождается ограничениями в доступности некоторых видов медицинской и психологической помощи. В то же время она связана с негативным воздействием на психику – потерей работы, тревожностью, депрессией, экономической нестабильностью. Эти факторы могут приводить к обострению алкогольной зависимости.

Также на тему: Нашли еще одну пользу умеренного потребления алкоголя

Ученые проанализировали данные поступления гастроэнтерологических пациентов в клиники крупнейшей медицинской сети Род-Айленда (США).

Какие болезни желудка чаще всего возникают

Во время первого локдауна с 23 марта по 23 мая 2020 года в гастроэнтерологические отделения больниц сети поступили 558 пациентов с патологиями, связанными с алкоголем. С 1 июня по 19 июля – после локдауна – их было уже 713.

Количество пациентов с желудочно-кишечными проблемами в стационарах во время локдауна уменьшилось на 27% по сравнению с показателями 2019 года.

Однако количество людей, поступающих с алкогольными проблемами, выросло почти на 60%.

В частности, пациентов с алкогольным гепатитом стало больше на 53%. Ученые отмечают, что при этой патологии смертность достигает 80%.

Остальные "алкогольные" пациенты страдали от цирроза печени, панкреатита, эзофагита и гастрита.

Злоупотребление алкоголем

Течение заболеваний тоже стало тяжелее, исходя из данных анализов крови и необходимости инвазивных процедур. Кроме того, пациенты с алкогольными расстройствами стали моложе. В первый период исследования, во время локдауна, их средний возраст был 56 лет, а в июне и июле – 51 год.

После завершения локдауна количество пациентов без алкоголизма приобрело прежнее значение, однако "алкогольные" больные поступали на 79% чаще. Количество людей с алкогольными гепатитами увеличилось на 127% по сравнению с 2019 годом.