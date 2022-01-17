Жизнь вернется к нормальному ритму

В этом абсолютно уверен руководитель отдела вирусологии берлинской клиники Charitе Кристиан Дростен. В то же время он заметил, что постоянная ревакцинация – не выход.

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В долгосрочной перспективе мы не можем поддерживать иммунную защиту всего населения с помощью повторной вакцинации каждые несколько месяцев. Вирус должен это сделать,

– сказал Дростен.

Поэтому ученый считает, что рано или поздно коронавирусом переболеют все, и тогда произойдет естественное создание коллективного иммунитета.

Важно! Но это не значит, что можно отказаться от вакцинации вообще, ведь тогда смертность была бы очень высокой, особенно среди пожилых людей.

Окончание пандемии в 2022 году

Сейчас, по его словам, происходят процессы, которые вскоре приведут к прекращению пандемии и переходу к "эндемичной фазе", причем это произойдет, по его словам, уже в 2022 году.

Несмотря на то, что следующей зимой ученый прогнозирует новый всплеск заболеваемости, можно будет объявить о завершении именно пандемии.

В то же время от масочного режима, вероятно, не удастся отказаться еще некоторое время,

– отметил специалист.

Вакцинация выйдет на новый уровень

Кроме того, исследователь считает, что следующим этапом в борьбе с коронавирусом будет введение "живой вакцинации", то есть препаратами, которые содержат ослабленный вирус, в частности, в виде назального спрея.

К слову, в Германии зафиксировали новый максимум заболеваемости коронавирусом. За прошедшие сутки, 15 января, зафиксировали более 52,5 тысячи новых случаев инфицирования.

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