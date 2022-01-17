Жизнь вернется к нормальному ритму
В этом абсолютно уверен руководитель отдела вирусологии берлинской клиники Charitе Кристиан Дростен. В то же время он заметил, что постоянная ревакцинация – не выход.
Внимание Гигиеническая гипотеза: почему вредно жить в стерильных условиях
В долгосрочной перспективе мы не можем поддерживать иммунную защиту всего населения с помощью повторной вакцинации каждые несколько месяцев. Вирус должен это сделать,
– сказал Дростен.
Поэтому ученый считает, что рано или поздно коронавирусом переболеют все, и тогда произойдет естественное создание коллективного иммунитета.
Окончание пандемии в 2022 году
Сейчас, по его словам, происходят процессы, которые вскоре приведут к прекращению пандемии и переходу к "эндемичной фазе", причем это произойдет, по его словам, уже в 2022 году.
Несмотря на то, что следующей зимой ученый прогнозирует новый всплеск заболеваемости, можно будет объявить о завершении именно пандемии.
В то же время от масочного режима, вероятно, не удастся отказаться еще некоторое время,
– отметил специалист.
Вакцинация выйдет на новый уровень
Кроме того, исследователь считает, что следующим этапом в борьбе с коронавирусом будет введение "живой вакцинации", то есть препаратами, которые содержат ослабленный вирус, в частности, в виде назального спрея.
К слову, в Германии зафиксировали новый максимум заболеваемости коронавирусом. За прошедшие сутки, 15 января, зафиксировали более 52,5 тысячи новых случаев инфицирования.
Другие прогнозы по завершению пандемии
- В ВОЗ тоже считают, что со временем пандемия COVID-19 перейдет к фазе эндемии. Однако в организации заявили, что для этого необходимо иммунизировать 80 – 85% населения каждой страны. Лишь в таком случае существует возможность перехода в эндемическую фазу.
- В то же время исследователи из Южной Африки обнаружили, что у людей, инфицированных штаммом Омикрон, развивается повышенный иммунитет к варианту Дельта. Поэтому это может изменить ход пандемии и замедлить темпы распространения вируса.
- В той же Германии, глава Минздрава считает, что человечество не сможет победить коронавирус по меньшей мере 4 ближайших года.