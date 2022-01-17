Пандемия закончится в 2022 году, но этому поспособствует не ревакцинация, – немецкий вирусолог

Штамм Омикрон может "перевести" пандемию COVID-19 в эндемию. Ученые также считают, что каждый переболеет коронавирусом.

Жизнь вернется к нормальному ритму

В этом абсолютно уверен руководитель отдела вирусологии берлинской клиники Charitе Кристиан Дростен. В то же время он заметил, что постоянная ревакцинация – не выход.

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В долгосрочной перспективе мы не можем поддерживать иммунную защиту всего населения с помощью повторной вакцинации каждые несколько месяцев. Вирус должен это сделать,

– сказал Дростен.

Поэтому ученый считает, что рано или поздно коронавирусом переболеют все, и тогда произойдет естественное создание коллективного иммунитета.

Окончание пандемии в 2022 году

Но это не значит, что можно отказаться от вакцинации вообще, ведь тогда смертность была бы очень высокой, особенно среди пожилых людей.

Сейчас, по его словам, происходят процессы, которые вскоре приведут к прекращению пандемии и переходу к "эндемичной фазе", причем это произойдет, по его словам, уже в 2022 году.

Несмотря на то, что следующей зимой ученый прогнозирует новый всплеск заболеваемости, можно будет объявить о завершении именно пандемии.

В то же время от масочного режима, вероятно, не удастся отказаться еще некоторое время,

– отметил специалист.

Вакцинация выйдет на новый уровень

Кроме того, исследователь считает, что следующим этапом в борьбе с коронавирусом будет введение "живой вакцинации", то есть препаратами, которые содержат ослабленный вирус, в частности, в виде назального спрея.

К слову, в Германии зафиксировали новый максимум заболеваемости коронавирусом. За прошедшие сутки, 15 января, зафиксировали более 52,5 тысячи новых случаев инфицирования.

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