Издание The Washington Post пишет, что уже совсем скоро человечество сможет увидеть "постпандемический мир". Так, во многих странах уже начались кампании массовой вакцинации населения против коронавируса.

Источник: The Washington Post

Как пишет издание, коронавирус останется "в живых", несмотря на удивительный прогресс в мире с вакцинами.

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Так, в The Washington Post добавили, что человечество никогда не одолеет коронавирусную инфекцию, ведь вирус продолжит мутировать.

Спустя годы страны могут столкнуться с новыми вспышками коронавируса, из-за которых начнутся новые волны заболеваемости,

– добавили в издании.

Основная проблема заключается в том, как вакцина распределяется по всему миру, а не в страны с наибольшей потребностью.

"Самые богатые страны заплатили за сотни миллионов доз, которые намного превышают необходимое количество", – говорится в источнике.

Отмечается, что несколько африканских стран, в которых проходили испытания вакцин, не получили вакцин в нужном количестве. Исследователи из Университета Дюка говорят, что многие развивающиеся страны не будут полностью вакцинированы к 2024 году, а это означает, что вирус будет распространяться и мутировать в течение многих лет.

Сравнение вакцин против COVID-19 / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала