ВОЗ забили тревогу
Все из-за того, что могут появиться новые мутированные варианты коронавируса, против которых вакцины будут неэффективными.
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Да, пока невозможно делать прогнозы, когда завершится пандемия.
Поскольку эта пандемия затягивается, вполне возможно, что новые варианты могут стать полностью устойчивыми к текущим вакцин, что потребует адаптации препаратов,
– сказал генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.
Количество случаев растет
Тедрос забил тревогу, поскольку фиксируют рекордное количество случаев COVID-19 во многих странах, в частности в США. Все это на фоне распространения нового варианта Омикрон.
Какая причина? По мнению гендиректора ВОЗ, деятельность мировых политических лидеров способствовали распространению новых вариантов и возникновению мутаций. Дело в том, что не все страны получили достаточное количество вакцин для иммунизации населения.
Это и может быть одной из причин почему вирус продолжает мутировать и появился Омикрон.
Новый дефицит вакцин
Впрочем, если появится устойчивый к вакцине штамм вируса, производителям придется разрабатывать новые препараты. Это означает, что в мире возникнет новый дефицит вакцин против коронавируса.
Несмотря на это, общий прогноз довольно оптимистичный. Прогнозируют, что острая стадия пандемии может закончиться уже в 2022 году.
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Влияние дезинформации
Кроме того, он считает, что на ситуацию с пандемией влияет и то, что дезинформация подрывает доверие граждан к системе здравоохранения и мешает бороться с распространением болезни.
Поэтому именно из-за дезинформации, которую распространяли антивакцинаторы, люди колебались относительно вакцинации. "Сейчас это приводит к непропорциональной смертности среди непривитых", – заявил он.
Что известно о штамме Омикрон
Его уже обнаружили более чем в 100 странах мира. Исследователи полагают, что новый штамм появился в Южной Африке из-за низкого уровня вакцинации.
Как заявил руководитель двух университетов с секвенирования генов в ЮАР Тулио де Оливейра (Tulio de Oliveira), новый вариант "вобрал" в себя невероятное количество мутаций. ВОЗ заявила, что штамм коронавируса Омикрон вызывает болезнь в легкой форме.
Исследование показало, что вакцина Pfizer обеспечила только 33% защиты от заражения штаммом Омикрон
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