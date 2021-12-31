ВОЗ забили тревогу

Все из-за того, что могут появиться новые мутированные варианты коронавируса, против которых вакцины будут неэффективными.

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Да, пока невозможно делать прогнозы, когда завершится пандемия.

Поскольку эта пандемия затягивается, вполне возможно, что новые варианты могут стать полностью устойчивыми к текущим вакцин, что потребует адаптации препаратов,

– сказал генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

Количество случаев растет

Тедрос забил тревогу, поскольку фиксируют рекордное количество случаев COVID-19 во многих странах, в частности в США. Все это на фоне распространения нового варианта Омикрон.

Какая причина? По мнению гендиректора ВОЗ, деятельность мировых политических лидеров способствовали распространению новых вариантов и возникновению мутаций. Дело в том, что не все страны получили достаточное количество вакцин для иммунизации населения.

Это и может быть одной из причин почему вирус продолжает мутировать и появился Омикрон.

Новый дефицит вакцин

Впрочем, если появится устойчивый к вакцине штамм вируса, производителям придется разрабатывать новые препараты. Это означает, что в мире возникнет новый дефицит вакцин против коронавируса.

Несмотря на это, общий прогноз довольно оптимистичный. Прогнозируют, что острая стадия пандемии может закончиться уже в 2022 году.

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Влияние дезинформации

Кроме того, он считает, что на ситуацию с пандемией влияет и то, что дезинформация подрывает доверие граждан к системе здравоохранения и мешает бороться с распространением болезни.

Поэтому именно из-за дезинформации, которую распространяли антивакцинаторы, люди колебались относительно вакцинации. "Сейчас это приводит к непропорциональной смертности среди непривитых", – заявил он.

Что известно о штамме Омикрон

Его уже обнаружили более чем в 100 странах мира. Исследователи полагают, что новый штамм появился в Южной Африке из-за низкого уровня вакцинации.



Как заявил руководитель двух университетов с секвенирования генов в ЮАР Тулио де Оливейра (Tulio de Oliveira), новый вариант "вобрал" в себя невероятное количество мутаций. ВОЗ заявила, что штамм коронавируса Омикрон вызывает болезнь в легкой форме.



Исследование показало, что вакцина Pfizer обеспечила только 33% защиты от заражения штаммом Омикрон

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