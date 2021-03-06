Пандемія COVID-19 є найсильнішою травмою з часів Другої світової війни, – ВООЗ
У ВООЗ заявили, що пандемія коронавірусу – це найсильніша травма людства з часів Другої світової війни. Вона матиме значний вплив на наше майбутнє.
Источник:Сsньхуа
Глава Всесвітньої організації охорони Тедрос Гебрейєс заявив, що від пандемії COVID-19 постраждав майже весь світ.
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Через те, що Друга світова війна торкнулася багато людей, світ пережив масову травму. Тепер же через масштаб пандемії COVID-19 ще більше людей постраждали, майже весь світ,
– наголосив Гебрейєс.
За словами очільника ВООЗ, державам необхідно враховувати це.
У ВООЗ також наголосили, що дуже важливо підтримувати своє не лише фізичне, але й ментальне здоров'я.
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