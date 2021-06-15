Пандемия двух путей
Руководитель ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус отметил, что выраженное неравенство в вопросе распределения вакцин против COVID-19 создала "пандемию двух путей", в которой западные страны имеют больше доз вакцин по сравнению с более бедными странами.
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Это большая помощь, но нам нужно больше и быстрее. Сейчас Вирус движется быстрее, чем глобальное распределение вакцин. Ежедневно умирает более 10 000 человек. Людям нужны вакцины, и они нужны им сейчас, а не в следующем году,
– заявил глава ВОЗ.
Кроме того, глава Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеала рассказала, что торговые барьеры, связанные с медицинскими товарами, мешают борьбе с пандемией COVID-19.
Она призвала государства-члены отказаться от них на фоне активизации усилий для достижения соглашения о совместном распространении вакцин.
Помимо распределения доз, план борьбы с пандемией с участием G7 включает следующие обязательства: сокращение времени, необходимого для разработки и лицензирования вакцин до 100 дней, усиление глобального надзора и укрепление сотрудничества с ВОЗ.
Что известно о помощи лидеров G7 в противодействии пандемии
- Лидеры стран "Большой семерки" собрались на саммите в Великобритании, который проходит с 11 по 13 июня. Впервые с начала пандемии мероприятие проходит в очном формате.
- 12 июня главы государств согласовали общие климатические цели до 2050 года и приняли решение помочь более бедным государствам вакцинировать от COVID-19 свое население.
- В частности, лидеры стран G7 договорились о поставках вакцин против коронавируса в страны с низкими доходами. Речь идет о 1 миллиарде доз вакцин в 2022 году.