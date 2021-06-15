Пандемия двух путей

Руководитель ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус отметил, что выраженное неравенство в вопросе распределения вакцин против COVID-19 создала "пандемию двух путей", в которой западные страны имеют больше доз вакцин по сравнению с более бедными странами.

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Это большая помощь, но нам нужно больше и быстрее. Сейчас Вирус движется быстрее, чем глобальное распределение вакцин. Ежедневно умирает более 10 000 человек. Людям нужны вакцины, и они нужны им сейчас, а не в следующем году,

– заявил глава ВОЗ.

Обратите внимание! Страны с низким доходом имеют только 0,4% всех введенных вакцин.

Кроме того, глава Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеала рассказала, что торговые барьеры, связанные с медицинскими товарами, мешают борьбе с пандемией COVID-19.

Она призвала государства-члены отказаться от них на фоне активизации усилий для достижения соглашения о совместном распространении вакцин.

Помимо распределения доз, план борьбы с пандемией с участием G7 включает следующие обязательства: сокращение времени, необходимого для разработки и лицензирования вакцин до 100 дней, усиление глобального надзора и укрепление сотрудничества с ВОЗ.

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