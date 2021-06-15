Пандемия движется быстрее, чем распределение вакцин, – ВОЗ

15 июня 2021 , 18:57
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Источник:

The Guardian

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила, что пандемия COVID-19 движется быстрее, чем распределяются вакцины. Тех обещаний, которые дали представители стран G7 относительно миллиарда доз вакцин более бедным странам – недостаточно.

Пандемия двух путей

Руководитель ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус отметил, что выраженное неравенство в вопросе распределения вакцин против COVID-19 создала "пандемию двух путей", в которой западные страны имеют больше доз вакцин по сравнению с более бедными странами.

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Это большая помощь, но нам нужно больше и быстрее. Сейчас Вирус движется быстрее, чем глобальное распределение вакцин. Ежедневно умирает более 10 000 человек. Людям нужны вакцины, и они нужны им сейчас, а не в следующем году,
 – заявил глава ВОЗ.

Обратите внимание! Страны с низким доходом имеют только 0,4% всех введенных вакцин.

Кроме того, глава Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеала рассказала, что торговые барьеры, связанные с медицинскими товарами, мешают борьбе с пандемией COVID-19.

Она призвала государства-члены отказаться от них на фоне активизации усилий для достижения соглашения о совместном распространении вакцин.

Помимо распределения доз, план борьбы с пандемией с участием G7 включает следующие обязательства: сокращение времени, необходимого для разработки и лицензирования вакцин до 100 дней, усиление глобального надзора и укрепление сотрудничества с ВОЗ.

Что известно о помощи лидеров G7 в противодействии пандемии

  • Лидеры стран "Большой семерки" собрались на саммите в Великобритании, который проходит с 11 по 13 июня. Впервые с начала пандемии мероприятие проходит в очном формате.
  • 12 июня главы государств согласовали общие климатические цели до 2050 года и приняли решение помочь более бедным государствам вакцинировать от COVID-19 свое население.
  • В частности, лидеры стран G7 договорились о поставках вакцин против коронавируса в страны с низкими доходами. Речь идет о 1 миллиарде доз вакцин в 2022 году.
Автор: Анастасія Лукашевська