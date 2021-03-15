Через пандемію COVID-19 світ переживає бум пластичних операцій, зокрема, чоловіки і жінки частіше стали звертатися до медиків щодо трансплантації волосся.

Пандемія спричинила 40-процентний бум на трансплантації волосся. Чоловіки пояснюють це тим, що комфортніше проходити реабілітацію вдома під час карантину.

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Так, одна з клінік у Лондоні DHI Global зробила 2432 трансплантації з квітня по грудень 2020 року. Пацієнти сказали, що легше зробити трансплантацію волосся у період локдауну, оскільки їм не доводиться виходити на вулицю. Для порівняння: у 2019 році було проведено 1 460 операцій за цей період.

Трансплантація волосся є популярною і для жінок

Що цікаво, третину всіх нових пацієнтів становили жінки, яким проводили процедури на голові, бровах і лінії бікіні.

І чоловіки, і жінки мали високий попит на процедуру. Більшість пацієнтів сказали, що приємно знати, що вони не будуть виходити на публіку після лікування через суворі правила перебування вдома.



Пандемія спричинила бум операцій з трансплантації волосся у світі / Фото: Getty Images

"Я ненавидів те, що бачили інші люди"

29-річний Девід Мюрхед з Манчестера, сказав, що він став більш невпевненим у собі після постійних дзвінків у Zoom. Через це він вирішив зробити трансплантацію волосся.

Бачити себе під час телефонних переговорів ще більше погіршило мою невпевненість у собі, я постійно стикався з випаданням волосся під час розмови з колегами, це було боляче. Камера не бреше, і я ненавидів те, що бачили інші люди. Це був момент, коли я вирішив щось з цим зробити,

– сказав Девід.

Чоловік додав, що під час локдауну, коли доводиться працювати онлайн, чимало чоловіків відчули тиск через зовнішній вигляд.

До слова, приватні медичні клініки Великої Британії змогли залишатися відкритими під час карантину.