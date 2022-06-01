Панические атаки, ночные ужасы и анорексия: как помочь детям пережить войну

Война – это в принципе травмирующее событие для любой психики – и взрослой, и детской. Однако особенно для детей, которые пережили моменты эвакуации, сырые подвалы или были свидетелями обстрелов – важна поддержка специалистов.

Об этом 24 каналу рассказала соучредительница и глава правления "Голоса детей" Елена Розвадовская. И добавила, что толерование психологического благополучия (mental health) ребенка нужно в принципе всему обществу.

Внимание Россия затмила этот день войной и украла детство, – Зеленский поделился щемящими фото

Она объяснила, что у детей тоже много агрессии, злобы и ненависти к тому, что сейчас происходит. И это нормально. Нормально реагировать на ненормальную ситуацию. Именно такова война.

Детей нужно слышать, слушать, давать им право и возможность говорить. Потому что все мы вместе проживаем эту войну, и дети также видят, что что-то происходит и что-то изменилось. Скрывать или создавать для них параллельную реальность в розовых очках – невозможно,

– заверила Розвадовская.

Главные психологические проблемы среди детей

К сожалению, сейчас увеличивается количество маленьких украинцев и подростков, страдающих от:

панических атак;

ночных ужасов;

энуреза (недержание мочи);

анорексии;

Это все ответы организма на травмирующее событие. Однако не у каждого ребенка, видевшего войну, будут тяжелые последствия травмирующих событий.

"Часто психика ребенка способна прожить сложное события, если есть поддержка родителей, спокойная среда, объятия, есть люди, с которыми можно поиграть. Поможет любое творчество", – добавила эксперт.

Как родителям понять, что ребенку нужна помощь

Посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР) обычно приходит и становится очевидным через 3 – 6 месяцев после травмирующего события. Здесь нужно полагаться только на вывод квалифицированного психотерапевта с опытом индивидуальной терапии.

Однако родители должны обратить внимание на такие признаки, чтобы понять, что ребенку нужна помощь специалиста:

резкое изменение в поведении ребенка – ребенок совсем перестал вас слушать, стал агрессивным;

или наоборот – признаки депрессивного состояния, когда ребенку вообще ничего не хочется;

ночные кошмары;

разные физиологические признаки;

"селфхарм", когда ребенок сам себе вредит и травмирует.

Сколько детей пострадало за время войны

По данным ювенальных прокуроров, с начала полномасштабного вторжения России в Украину пострадали более 689 детей, среди которых:

243 – погибли,

а 446 – получили травмы и ранения.

Еще около 230 тысяч украинских детей насильно вывезли на территорию России за время войны. Пропутинский режим делает все возможное для уничтожения украинской нации.

Из-за российской агрессии в Украине ежедневно погибают двое детей. Кроме того, еще 4 ребенка получают ранения. Соответствующие данные предоставило Управление Верховного комиссара ООН по правам человека. Также говорится, что чаще всего украинские дети гибнут и страдают от взрывов.

Смотрите видео: Дочь боится, что будут стрелять и бомбить, – Марьяна об эвакуации из Славянска