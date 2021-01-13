Первый в Ватикане: Папу Франциска вакцинировали от коронавируса
Папа Римский Франциск 13 января получил первую дозу вакцины от коронавируса. Понтифика прививали препаратом компании Pfizer.
Вторую инъекцию вакцины от COVID-19 Папа Франциск должен получить через 3 недели. Об этом информирует газета La Nacion со ссылкой на источники.
Кстати В Pfizer назвали условие эффективности их вакцины
Что известно о вакцинации Папы Римского
- Франциска вакцинировали в специально кондиционированном секторе атриума зала Павла VI.
- 84-летний понтифик стал одним из первых, кому сделали прививку на территории Ватикана.
О вакцинации в Ватикане
- Во время вакцинации в Ватикане приоритет будут предоставлять работникам учреждений здравоохранения и общественной безопасности, пожилым людям, а также лицам, которые чаще всего контактируют с населением.
- Папа Римский призвал всех людей сделать прививку, заявив, что вакцинация – это нравственный долг каждого.
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