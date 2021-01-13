Папа Римский Франциск 13 января получил первую дозу вакцины от коронавируса. Понтифика прививали препаратом компании Pfizer.

Вторую инъекцию вакцины от COVID-19 Папа Франциск должен получить через 3 недели. Об этом информирует газета La Nacion со ссылкой на источники.

Кстати В Pfizer назвали условие эффективности их вакцины

Что известно о вакцинации Папы Римского

Франциска вакцинировали в специально кондиционированном секторе атриума зала Павла VI.

84-летний понтифик стал одним из первых, кому сделали прививку на территории Ватикана.

О вакцинации в Ватикане

Во время вакцинации в Ватикане приоритет будут предоставлять работникам учреждений здравоохранения и общественной безопасности, пожилым людям, а также лицам, которые чаще всего контактируют с населением.

Папа Римский призвал всех людей сделать прививку, заявив, что вакцинация – это нравственный долг каждого.

Обратите внимание! Личный врач Папы Римского Франциска 78-летний Фабрицио Соккорси умер от осложнений, вызванных коронавирусом.