Почему парацетамол может быть опасным

Парацетамол считают более безопасной альтернативой другому классу обезболивающих, называемых нестероидными противовоспалительными препаратами (НПВП). Известно, что они повышают кровяное давление и риск сердечных заболеваний.

Внимание Препарат от синдрома дефицита внимания может лечить редкое детское заболевание

Детали проведения исследования

В новой работе 110 пациентам с высоким кровяным давлением в анамнезе на 2 недели назначали 1 грамм парацетамола четыре раза в день – это стандартная доза для пациентов с хронической болью, или плацебо.

Пациенты получали оба вида лечения в рандомизированном и слепом порядке.

У тех участников, которые получали парацетамол, зафиксировали значительное повышение артериального давления.

Это исследование показывает, как быстро регулярное употребление парацетамола может повысить кровяное давление у людей с гипертонией, которые уже подвержены повышенному риску сердечно-сосудистых заболеваний,

– сообщил автор исследования, профессор сэр Нилеш Самани.

Вывод! Ученые считают, что медицинское сообщество должно пересмотреть рекомендацию долгосрочных назначений парацетамола пациентам, особенно тем, кто имеет высокое кровяное давление, или тем, кто имеет повышенный риск сердечных заболеваний или инсульта.

Вам может быть интересно: как ученые изобрели антибиотики – видео