Парацетамол может быть опасен: кто в группе риска
Источник:MedicalxPress
Длительное употребление парацетамола может увеличить риск сердечных заболеваний и инсультов у людей с высоким кровяным давлением.
Почему парацетамол может быть опасным
Парацетамол считают более безопасной альтернативой другому классу обезболивающих, называемых нестероидными противовоспалительными препаратами (НПВП). Известно, что они повышают кровяное давление и риск сердечных заболеваний.
Внимание Препарат от синдрома дефицита внимания может лечить редкое детское заболевание
Детали проведения исследования
В новой работе 110 пациентам с высоким кровяным давлением в анамнезе на 2 недели назначали 1 грамм парацетамола четыре раза в день – это стандартная доза для пациентов с хронической болью, или плацебо.
Пациенты получали оба вида лечения в рандомизированном и слепом порядке.
У тех участников, которые получали парацетамол, зафиксировали значительное повышение артериального давления.
Это исследование показывает, как быстро регулярное употребление парацетамола может повысить кровяное давление у людей с гипертонией, которые уже подвержены повышенному риску сердечно-сосудистых заболеваний,
– сообщил автор исследования, профессор сэр Нилеш Самани.
Вам может быть интересно: как ученые изобрели антибиотики – видео