Исследование показало, что применение парацетамола при большинстве типов боли дает не больше эффекта, чем применение плацебо. Следовательно, нужно использовать какие-то другие обезболивающие лекарства.

Как происходило исследование

Ученые из Университета Сиднея, провели систематический обзор, в которых сравнивали данные об анальгезирующем действии парацетамола и плацебо при лечении почти 50 общих болевых состояний.

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Когда парацетамол эффективен

Оказалось, что при борьбе с различными видами боли парацетамол является не более эффективным, чем плацебо. Ученые обнаружили, что только в 4 случаях из 44 парацетамол давал хоть какой-то выраженный обезболивающий эффект.

Да, иногда эти лекарства помогали при остеоартрите коленного и тазобедренного сустава, головной боли и боли промежности, которая связана с родами, а также после трепанации черепа.

Когда парацетамол не поможет

при мигрени;

при боли в спине;

при обычной головной боли.

Никаких доказательств эффективности парацетамола при этих состояниях ученые не нашли, или эти данные были низкого качества и неубедительными.

Даже в том случае, когда парацетамол все-таки действовал, его влияние было незначительным. А потому парацетамол лучше сочетать с другими обезболивающими, а не использовать его как отдельный препарат.