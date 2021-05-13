Технологія дозволила писати силою думки
Дослідники запропонували нову систему штучного інтелекту, який перетворює думки в текст. Переклад з мозку в текст може в кінцевому підсумку допомогти людям з обмеженими можливостями, такими як параліч, спілкуватися, використовуючи тільки свої думки.
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Яким чином вдалось застосувати технологію
- Вчені імплантували 65-річному паралізованому чоловікові дві сітки крихітних електродів на поверхню його мозку. Кожні 100 електродів вловлюють сигнали в тій частині мозку, яка контролює рухи рук і пальців.
- Чоловік уявляв, як пише букви рукою. Потім за допомогою спеціального алгоритму дослідники з'ясували нейронні патерни, які відповідали кожній уявній букві, і перетворили їх в текст на екрані.
Перспектива застосування технології
Система перетворення думок в текст може працювати навіть через довгий час після травми при цьому відтворювати рукописний текст з точністю понад 90%.
Інтерфейс розпізнає наразі лише англійську мову. Тому вчені запланували додаткові дослідження.