Маррианна Рупрай была парализована от плеч вниз после ужасной аварии. Женщина не только начала трудный путь реабилитации, но и основала благотворительную организацию по физиотерапии, которая помогает людям с травмами позвоночника вернуться к нормальной жизни.

Ежемесячно в среднем 20 человек в Великобритании получают доступ к специализированной физиотерапии благодаря стипендиальной программе Rooprai Spinal Trust. И там надеются превзойти этот показатель, когда ситуация с COVID-19 будет под контролем.

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История Маррианны Рупрай

Это было лето 2004 года и амбициозная 27-летняя девушка была на пороге светлого и волнующего будущего. Она только что начала свой собственный гостиничный бизнес со своим партнером Энди, проведя предыдущие 12 месяцев в путешествиях по всему миру.

и амбициозная 27-летняя девушка была на пороге светлого и волнующего будущего. Она только что начала свой собственный гостиничный бизнес со своим партнером Энди, проведя предыдущие 12 месяцев в путешествиях по всему миру. В июне Маррианна поехала на свадьбу к своей сестре . Она прекрасно провела время, танцуя и празднуя с молодоженами их будущее счастье. Но возвращаясь домой со своей сестрой и друзьями, их машина попала в аварию .

. Она прекрасно провела время, танцуя и празднуя с молодоженами их будущее счастье. Но возвращаясь домой со своей сестрой и друзьями, их . У Маррианны был перелом в верхней части позвоночника . Трижды у нее была клиническая смерть. В конце концов ее подключили к аппарату искусственного дыхания. Врачи констатировали – даже если девушка выживет, она навсегда останется парализованной с плеч вниз.

. Трижды у нее была клиническая смерть. В конце концов ее подключили к аппарату искусственного дыхания. Врачи констатировали – даже если девушка выживет, она навсегда останется парализованной с плеч вниз. Не прошло и месяца как Маррианна удивила всех , даже медицинскую бригаду – она могла самостоятельно дышать. Еще через месяц наступил еще один важный момент, когда она смогла встать со своей кровати и сесть в инвалидную коляску .

, даже медицинскую бригаду – она могла самостоятельно дышать. Еще через месяц наступил еще один важный момент, когда она смогла . Маррианна отдавала все свои силы на выздоровление. Она при любой возможности посещала кабинеты физиотерапии и эрготерапии, и уже через семь месяцев после катастрофы смогла покинуть больницу, чтобы продолжать свое восстановление в более комфортных и привычных условиях. Тогда и родилась благотворительная организация Rooprai Spinal Trust.

О благотворительной организации

Средства, собранные благотворительной организацией, помогают парализованным людям получить доступ к физиотерапии, которая меняет их жизнь. Также фонд поддерживает различные исследования в стремлении избавиться от паралича и улучшить качество жизни людей с повреждением спинного мозга.



Благотворительная организация помогает с реабилитацией людям с травмами позвоночника / Фото Rooprai Spinal Trust



Своими достижениями Маррианна вдохновляет других / Фото Rooprai Spinal Trust



20 человек ежемесячно получают доступ к специализированной физиотерапии / Фото Rooprai Spinal Trust

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В списке влиятельных людей с инвалидностью

В конце прошлого года за свой несокрушимый дух и стальную решимость Маррианна Рупрай вошла в список самых влиятельных людей с инвалидностью Великобритании – Shaw Trust Power 100.

Я надеюсь, что моя история вдохновляет других. И хотя из-за травмы мой жизненный путь сильно отличается от того, как я себе представляла, однако я все еще имею то же самое жизнелюбие. И я все еще люблю путешествия – это просто гораздо больший вызов,

– сказала Маррианна.