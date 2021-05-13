Технология позволила писать силой мысли

Исследователи предложили новую систему искусственного интеллекта, который превращает мысли в текст. Перевод из мозга в текст может в конечном итоге помочь людям с ограниченными возможностями, такими как паралич, общаться, используя только свои мысли.

К теме Будущее без уколов: разработали патч для безболезненных инъекций

Каким образом удалось применить технологию

Ученые имплантировали 65-летнему парализованному мужчине две сетки крошечных электродов на поверхность его мозга. Каждые 100 электродов улавливают сигналы в той части мозга, которая контролирует движения рук и пальцев.

Мужчина представлял, как пишет буквы рукой. Затем с помощью специального алгоритма исследователи выяснили нейронные паттерны, которые отвечали каждой воображаемой букве, и превратили их в текст на экране.

Используя только мозговую активность мужчина смог воспроизвести 90 символов – 15 слов в минуту – это примерно столько же, сколько в среднем набирают на смартфонах люди его возраста.

Перспектива применения технологии

Система преобразования мыслей в текст может работать даже спустя долгое время после травмы при этом воспроизводить рукописный текст с точностью более 90%.

Интерфейс распознает пока только английский язык. Поэтому ученые запланировали дополнительные исследования.