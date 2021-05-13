Технология позволила писать силой мысли
Исследователи предложили новую систему искусственного интеллекта, который превращает мысли в текст. Перевод из мозга в текст может в конечном итоге помочь людям с ограниченными возможностями, такими как паралич, общаться, используя только свои мысли.
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Каким образом удалось применить технологию
- Ученые имплантировали 65-летнему парализованному мужчине две сетки крошечных электродов на поверхность его мозга. Каждые 100 электродов улавливают сигналы в той части мозга, которая контролирует движения рук и пальцев.
- Мужчина представлял, как пишет буквы рукой. Затем с помощью специального алгоритма исследователи выяснили нейронные паттерны, которые отвечали каждой воображаемой букве, и превратили их в текст на экране.
Перспектива применения технологии
Система преобразования мыслей в текст может работать даже спустя долгое время после травмы при этом воспроизводить рукописный текст с точностью более 90%.
Интерфейс распознает пока только английский язык. Поэтому ученые запланировали дополнительные исследования.