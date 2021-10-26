Причина – аутоантитела: детали двух клинических случаев

Сейчас ученые предположили, что антитела ошибочно атаковали мозг подростков, а не коронавирус. Ученые представили новый отчет по поводу случаяев заболевания об обнаружении этих ложных антител у двух подростков, которые были обследованы в детской больнице Бениофф Калифорнийского университета в Сан-Франциско (UCSF) после заражения COVID-19 в 2020 году.

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Эти антитела появились в спинномозговой жидкости пациентов.

Но хотя такие антитела могут атаковать ткань мозга, еще рано говорить, что эти антитела непосредственно вызывали тревожные симптомы у подростков,

– заметили исследователи.

Это потому, что многие идентифицированные антитела, вероятно, нацелены на структуры, расположенные внутри клеток, а не снаружи.

Объяснения ученых

Так, ученые заподозрили, что антитела COVID атакуют организм, а не вирус – это указывает на неконтролируемый аутоиммунный ответ, который может вызывать симптомы, при этом антитела не обязательно вызывают симптомы напрямую.

Ученый добавил, что в будущем будут нужны исследования, чтобы проверить эту гипотезу и выяснить, нацелены ли какие-либо другие неоткрытые аутоантитела на структуры на поверхности клеток и, таким образом, вызывают прямое повреждение.

Предварительно ученые уже установили, что даже легкая форма коронавируса серьезно ускоряет старение мозга. В частности, ученые исследовали изменения в производительности при выполнении когнитивных задач. Оказалось, что те люди, которые болели COVID-19, медленнее обрабатывали информацию в сравнении с теми, кто этого не делал.

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