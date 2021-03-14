Больницы Парижа не справляются с большим количеством пациентов с коронавирусом. Власти вынуждены перевозить людей в другие города. Кроме того, во французских супермаркетах и аптеках теперь можно будет купить тесты на COVID-19.

Через неделю около 100 пациентов перевезут в другие больницы.

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Что известно о перевозке пациентов

Двое пациентов в воскресенье уже направились из Парижа в Бордо. Других больных эвакуируют из отделения интенсивной терапии столичных больниц. Для этого используют специально оборудованные поезда.

Во Франции будут продавать тесты на коронавирус

Вскоре в аптеках и супермаркетах Франции начнут продавать тесты на коронавирус. Как пишет BFMTV, об этом рассказал директор управления здравоохранения Франции Жером Саломон.

По словам чиновника, сложность будет заключаться в том, чтобы отследить контакты людей, чьи тесты оказались положительными, если они будут делать их сами. В таком случае французы должны извещать о заражении.

Коронавирус во Франции: что известно