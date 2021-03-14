В Париже больницы не справляются с количеством пациентов с COVID-19
Больницы Парижа не справляются с большим количеством пациентов с коронавирусом. Власти вынуждены перевозить людей в другие города. Кроме того, во французских супермаркетах и аптеках теперь можно будет купить тесты на COVID-19.
Источник:rfi
Через неделю около 100 пациентов перевезут в другие больницы.
Читайте также Смерть учителя после прививки вакциной AstraZeneca: в Италии опровергли связь
Что известно о перевозке пациентов
Двое пациентов в воскресенье уже направились из Парижа в Бордо. Других больных эвакуируют из отделения интенсивной терапии столичных больниц. Для этого используют специально оборудованные поезда.
Во Франции будут продавать тесты на коронавирус
Вскоре в аптеках и супермаркетах Франции начнут продавать тесты на коронавирус. Как пишет BFMTV, об этом рассказал директор управления здравоохранения Франции Жером Саломон.
По словам чиновника, сложность будет заключаться в том, чтобы отследить контакты людей, чьи тесты оказались положительными, если они будут делать их сами. В таком случае французы должны извещать о заражении.
Коронавирус во Франции: что известно
- Во Франции уже несколько месяцев действуют строгие ограничения. Несмотря на это, количество новых больных стремительно растет.
- По данным СНБО, с начала пандемии во Франции обнаружили 4,1 миллиона больных коронавирусом.
- За сутки, 13 марта, подтвердили более 26 тысяч новых случаев болезни.
Поделиться новостью