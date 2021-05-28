В Париже пройдет концерт Indochine, чтобы проверить риск заражения COVID-19

Во Франции в субботу в зале Берси на востоке Парижа состоится концерт популярной группы Indochine на 5000 человек. Исследователи планируют проверить риск инфицирования коронавирусом на событии.

Как пройдет экспериментальный концерт

"Тест-концерт" организовали Assistance publique-Hôpitaux de Paris. Эксперимент имеет за цель анализ, безопасен ли концерт на 5 тысяч человек без соблюдения дистанции, но с масками в закрытой среде.

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Этот концерт станет частью большого клинического исследования по предотвращению передачи SARS-CoV-2 во время крупных мероприятий.

Для участников концерт бесплатный, однако для участия нужно пройти несколько тестов:

Первый – это тест на антиген, который следует сделать за 72 часа до концерта.

Второй образец слюны возьмут в день концерта, то есть в субботу.

Третий будет сделан самими участниками дома, через семь дней после концерта, чтобы проверить, было ли инфицирование.

В рамках исследования специалисты будут наблюдать за состоянием этих 5 тысяч человек, которые посетят концерт в масках, по сравнению с другими 2500 лицами, которых попросят остаться дома и смотреть выступление по телевизору.

Ранее похожий концерт провели в Барселоне

Добавим, что подобные концерты-эксперименты уже проводились и в других странах. К примеру, в марте на концерте в Барселоне во Дворце Сан-Жорди выступила популярная испанская группа Love of Lesbian. Тогда медики не обнаружили массовых случаев инфицирования.

Indochine – это французская группа, образованная в 1981 году, которая продал больше всего альбомов. Группа часто проводит масштабные концерты на стадионах и в крупнейших французских концертных залах.

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