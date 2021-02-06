В Украине нет запретов на партнерские роды из-за пандемии коронавирусной инфекции, как во многих странах. Однако для этого нужно сделать тест на антиген к "ковиду".

Об этом заявил глава Минздрава Максим Степанов. Министр отметил, что при доступе в соответствующее медицинское учреждение надо сделать тест на антиген к коронавирусу.

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Никаких ограничений не было установлено в нашем государстве. Единственная вещь, которая существовала, – при доступе в соответствующее учреждение здравоохранения надо было сделать тест,

– заявил глава Минздрава.

По его словам, быстрые тесты на антиген делают за 15 минут.

"Все эти тесты куплены за государственный счет, почти 6 миллионов тестов, которые распределены по больницам, в роддома именно для проведения таких вещей", – добавил он.

Также совсем скоро Минздрав дополнительно даст соответствующее разъяснение и пересмотрит то, каким образом нормативно обязать, чтобы не было таких вещей по отмене партнерских родов.



Партнерские роды разрешены в Украине во время пандемии / Фото: Getty Images

К слову, ребенок может получать временную защиту от COVID-19 от матери, если с момента появления у него антител до родов прошло достаточно времени. Кроме того, вероятность передачи антител не была связана с тяжестью перенесенной ими инфекции.

Информация взята из JAMA Pediatrics