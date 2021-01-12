Израиль вместе с несколькими десятками других стран пока "ломают себе голову" над тем, когда будет поставка и как быстро они вакцинируются. Украина же "ломает голову" над тем, где купить вакцину.

Ведь переговоры по поставкам вакцин министерство здравоохранения начало фактически в начале декабря. В госпредприятии Медзакупки убеждали, что тогда страны Европы и США уже имели подписанные соглашения. Подробнее – в материале журналистов 24 канала.

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Контроль Степанова

По словам главы Медзакупок Арсена Жумадилова, до конца года Украина могла подписать соглашения на поставку примерно 30 миллионов доз вакцин. Впрочем, как только Медзакупки взялись за переговоры, министр здравоохранения Максим Степанов решил лично контролировать вопрос.



Что контролирует Максим Степанов / Фото " Украинской правды"

Более того, Минздрав обязал Медзакупки дополнительно согласовывать с ним предложения от производителей. Впрочем, после нескольких предложений Степанов согласовал только одно – китайский Sinovac.

Схемы главы Минздрава

Кроме того, договор заключили не на прямую с поставщиком, а через предприятие-посредника в Украине – "Лекхим". Оно уже хорошо известно пациентским организациям.

Эта компания была на слуху при тендерах Богатыревой, так же как и компания "Практехнолог". Потому что обеими этими компаниями владеет один человек. 40% средств на тендерах отмывалось,

– рассказала исполнительный директор БФ Пациенты Украины Инна Иванченко.

По ее словам, Степанов использует такие же схемы, как и раньше. Сам министр говорит, что фактов нарушений со стороны компании ему не дали, а заключение договора с "Лекхимом" – требование именно китайского производителя.

"На нашу просьбу заключить сделку на прямую, они сказали, что у них есть соответствующий партнер в Украине – компания "Лекхим", с которыми они планируют трансфер технологий. Они решили делать это таким образом и это их дело. Мы должны с уважением относиться", – сказал Степанов.

Отстранение Медзакупок

А вот Медзакупки министр намерен отстранить от вопросов вакцины от коронавируса из-за озвученных позиций. Хотя само создание госпредприятия, которое занималось закупкой лекарственных препаратов, сделало невозможным старые коррупционные схемы – с использованием фирм-прокладок.



Минздрав может превратиться в министерство закупок / Фото Flickr

Член комитета по вопросам здоровья нации ВРУ Ольга Стефанишина отметила, что министр единолично хочет принимать решения по закупкам. Так произошло весной, когда Степанов фактически в ручном режиме забрал средства, выделенные на закупку защитных костюмов для врачей. Тогда их купили на 40% дороже рыночной стоимости.

"И сегодня он хочет то же (сделать – 24 канал) с другими лекарственными средствами, вакцинами, блокируя работу Медзакупок", – добавила она.

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По словам специалистов, если Минздрав будет контролировать закупки, устранив независимые институты, он рискует превратиться в "министерство закупок". Так уже было во времена регионалов.