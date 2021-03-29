В Украине с начала кампании вакцинации от COVID-19 первую дозу прививки получили около 200 тысяч человек. Несмотря на это, заявления действующей власти о введении паспортов вакцинации неуместны.

Представительница Комитета по вопросам здоровья нации Ольга Стефанишина в программе "Между прочим" рассказала, что в Украине почти использовали все ввозимые вакцины. По ее словам, пока неизвестно, когда государство сможет получить новую партию препарата.

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Почему вводить паспорта вакцинации пока не стоит

Стефанишина отметила, что заявления представителей власти о введении паспортов вакцинации для украинцев очень странно. Все потому, что темпы вакцинации населения очень медленные.

Фактически эти заявления украинской власти пока выглядят очень нелепо. Мы будем иметь паспорта, а что в них будет? Паспорта есть, а вакцинации нет,

– заявила Стефанишина.

Депутат рассказала, что ведущие страны мира уже вакцинировали значительное количество своего населения, поэтому там заявления о внедрении такого документа более логичны.

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По мнению Стефанишиной, пока трудно оценить ту ситуацию, в которую попала Украина. Причиной является то, что после введения в Евросоюзе паспортов вакцинации, украинцы не смогут выехать в другие страны.

Депутат предположила, что в Украине с такими темпами вакцинации, как сейчас, до июня 2021 года могут сделать еще от 500тісяч прививок до миллиона, но этого очень мало.

"Нам надо вакцинировать 28 миллионов человек, чтобы говорить, что мы можем ввести хоть какие-то паспорта вакцинации", – отметила Стефанишина.

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