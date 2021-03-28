В середине июня 2021 года Европейский Союз введет паспорта вакцинации. Они не будут обязательными для всех, однако его наличие будет упрощать жизнь владельцу.

Соответствующий прототип паспорта презентовал еврокомиссар, отвечающий за вакцинацию – Тьерри Бретон. Как отметил чиновник, сертификат можно загрузить на смартфон или распечатать в бумажном виде

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Паспорт вакцинации для ЕС: что известно

Сертификат должны согласовать все государства-члены ЕС: то есть 27 стран. Европейские граждане, которые захотят его получить, должны будут сделать запрос в своей стране. Его цель – "восстановить нормальную жизнь и движение без риска для себя или других", – сказал Бретон.

По его словам, документ с QR-кодом будет содержать фамилию владельца, дату рождения, номер паспорта, а также сведения о том, прошел ли он вакцинацию и каким препаратом, а также болел ли он на COVID-19 или нет.

Не обязательные для всех

Европейский комиссар отрицал принудительный характер этого сертификата. Он заверил: его использование будет добровольным. "Если вы не хотите проходить тестирование на состояние здоровья, у вас его не будет", – предупредил он.

Для тех, кто не хотел бы быть вакцинированным, он отметил: Европа будет вводить массовое тестирование. Чтобы сесть в самолет, или, например, зайти на какое-то событие, необходимо будет, чтобы результат был отрицательным.

Паспорта вакцинации: коротко о главном

Европейская комиссия 17 марта показала, как будут выглядеть паспорта вакцинации. Паспорт будет как в бумажном, так и в электронном виде.

Паспорта будут выдавать только тем, кто прививался утвержденными в ЕС вакцинами. То есть Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca и Janssen (Johnson & Johnson).



Вид паспорта вакцинации / depositphotos