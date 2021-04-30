Опасность пассивного курения

Злокачественные опухоли полости рта, губ и горла – причина почти 230 тысяч смертей в мире ежегодно. Курение относят к важнейшим факторам риска рака ротовой полости.

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Огромное количество людей вынуждено вдыхать чужой табачный дым, это явление называют пассивным курением. Пассивные курильщики – это около 33% мужчин, 35% женщин и 40% детей.

В 2009 году Международное общество изучения рака подтвердило, что вторичное вдыхание табачного дыма вызывает рак легких. Известно, что пассивное курение увеличивает риск рака гортани и рака глотки.

Пассивное курение вызывает рак

Международная группа ученых проанализировала данные, которые охватили почти 7 тысяч человек. Примерно половина из них была пассивными курильщиками. Анализ показал, что:

у пассивных курильщиков риск развития рака ротовой полости примерно на 50% выше , чем у людей, которые не дышали табачным дымом;

, чем у людей, которые не дышали табачным дымом; воздействие табачного дыма в течение более 10 лет увеличивало этот риск почти в два раза.

В выводах исследования авторы указали, что их работа поддерживает идею, что пассивное курение – одна из причин рака полости рта. Дозозависимый эффект (чем дольше воздействие, тем выше риск) также подтверждает эту гипотезу.