Ученые из Британии нашли причину редких случаев тромбоза вследствие использования вакцины AstraZeneca. Они отметили важность особого подхода к лечению и предоставили собственные рекомендации.

Исследователи подчеркнули, что несмотря на этот побочный эффект вакцинация остается ключевым путем выхода из пандемии. И вакцинироваться должен каждый, когда появляется такая возможность.

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Также ученые определили, что во время тромбозов, которые возникают вследствие вакцины, необходим особый подход к лечению, который сильно отличается от стандартного.

Ученые исследовали состояние и историю болезни 23 пациентов, у которых после вакцинации AstraZeneca развились тромбозы и тромбоцитопения. Ни у одного пациента не было сопутствующих заболеваний, приводящих к образованию тромбов.

Тогда почему же возникали тромбозы

Почти во всех случаях (21 из 23) ученые обнаружили наличие антитела PF4. Это антитело является фактором тромбоцитов.

PF4 обычно вызываются препаратом гепарин, которое разжижает кровь. Этот побочный эффект возникает крайне редко, но у него даже есть отдельное название – гепарин-индуцированная тромбоцитопения (ГИТ).

Но пациенты, представленные в этом исследовании, не получали гепарин, поэтому у них не могло быть ГИТ.

ГИТ – что это? Гепарин-индуцированная тромбоцитопения – это прогрессирующее тромботическое состояние, которое может вызвать как венозный, так и артериальный тромбоз. Обычно он возникает после 5-14 дней после воздействия гепарина. Преимущественно ГИТ встречается у женщин. Особенно у тех, которые получают не фракционированный гепарин во время кардиохирургических операций и после хирургических вмешательств. Диагноз подтверждается наличием антител против PF4.

Исследователи пришли к выводу, что у привитых препаратом AstraZeneca был патогенный PF4-синдром, не связанный с применением гепарина. Ученые предупредили, что этот синдром необходимо быстро идентифицировать. И, если он присутствует, лечение должно сильно отличаться от обычного лечения тромбоцитов.

Мы сообщаем об обнаружении антител против PF4, не связанных с применением гепариновой терапии, в основном молодой, в целом здоровой группы пациентов с острым атипичным тромбозом, который в основном касается вен головного мозга и сопровождается тромбоцитопенией,

– говорится в сообщении.

Интересно, что риск тромбоцитопении и венозной тромбоэмболии после вакцинации против SARS-CoV-2 не превышает фоновые риски развития ГИТ, что согласуется с редкой природой этого синдрома.

Кроме того, у некоторых пациентов после вакцинации в течение 48 – 72 часов возникали головные боли, лихорадка и боль в мышцах. Симптомы тромбозов развились более чем через 5 дней после введения первой дозы вакцины. Как и у людей, принимающих гепарин.

Рекомендации лечения тромбозов

Исследователи говорят, что активация тромбоцитов может быть полностью отменена . Они рекомендуют рассмотреть возможность антикоагуляции с использованием негепариновых антикоагулянтов, таких как: аргатробан, данапароид, фондапаринукс или прямые пероральные антикоагулянты.

. Они рекомендуют рассмотреть возможность антикоагуляции с использованием негепариновых антикоагулянтов, таких как: аргатробан, данапароид, фондапаринукс или прямые пероральные антикоагулянты. Внутривенный иммунный глобулин (ВПИГ) успешно применялся при лечении пациентов со "спонтанным" аутоиммунным ГИТ, который, как было отмечено выше, приближен к синдрому, вызванному вакциной.

Плазмаферез с плазмой, а не с альбумином, также может быть эффективным для временного снижения уровней патологических антител.

Почему вакцина запускает выработку патогенных PF4 антител, пока неизвестно. Но группа ученых продолжает исследовать этот вопрос.