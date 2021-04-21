Вчені з Британії знайшли причину рідкісних випадків тромбозу внаслідок використання вакцини AstraZeneca. Вони наголосили на важливості особливого підходу до лікування та надали власні рекомендації.

Дослідники підкреслили, що попри цей побічний ефект вакцинація залишається ключовим шляхом виходу з пандемії. І вакцинуватися повинен кожен, коли з'являється така можливість.

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Також науковці визначили, що під час тромбозів, які виникають внаслідок вакцини, необхідний особливий підхід до лікування, який сильно відрізняється від стандартного.

Вчені дослідили стан та історію хвороби 23 пацієнтів, у яких після вакцинації AstraZeneca розвинулися тромбози й тромбоцитопенія. У жодного пацієнта не було супутніх захворювань, що приводять до утворення тромбів.

Тоді чому ж виникали тромбози

Майже у всіх випадках (21 з 23) вчені виявили наявність антитіла PF4. Це антитіло є фактором тромбоцитів.

PF4 зазвичай викликаються препаратом гепарин, яке розріджує кров. Цей побічний ефект виникає вкрай рідко, але у нього навіть є окрема назва – гепарин-індукована тромбоцитопенія (ГІТ).

Але пацієнти, представлені в цьому дослідженні, не отримували гепарин, тож у них не могло бути ГІТ.

ГІТ – що це? Гепарин-індукована тромбоцитопенія – це прогресуючий тромботичний стан, який може викликати як венозний, так і артеріальний тромбоз. Зазвичай він виникає після 5-14 днів після впливу гепарину. Переважно ГІТ зустрічається у жінок. Особливо у тих, які отримують не фракціонований гепарин під час кардіохірургічних операцій та після хірургічних втручань. Діагноз підтверджується наявністю антитіл проти PF4.

Дослідники прийшли до висновку, що у щеплених препаратом AstraZeneca був патогенний PF4-синдром, не пов'язаний з застосуванням гепарину. Вчені попередили, що цей синдром необхідно швидко ідентифікувати. І, якщо він присутній, лікування повинно сильно відрізнятися від звичайного лікування тромбоцитів.

Ми повідомляємо про виявлення антитіл проти PF4, не пов'язаних із застосуванням гепаринової терапії, у переважно молодої, в цілому здорової групи пацієнтів з гострим атиповим тромбозом, який в основному торкається вен головного мозку і супроводжується тромбоцитопенією,

– йдеться в повідомленні.

Цікаво, що ризик тромбоцитопенії й венозної тромбоемболії після вакцинації проти SARS-CoV-2 не перевищує фонові ризики розвитку ГІТ, що узгоджується з рідкісною природою цього синдрому.

Крім того, у деяких пацієнтів після вакцинації впродовж 48 – 72 годин виникали головні болі, лихоманка та біль у м'язах. Симптоми тромбозів розвинулися більш ніж через 5 днів після введення першої дози вакцини. Як і у людей, які приймають гепарин.

Рекомендації лікування цих тромбозів

Дослідники кажуть, що активація тромбоцитів може бути повністю скасована . Вони рекомендують розглянути можливість антикоагуляції з використанням негепаринових антикоагулянтів, таких як: аргатробан, данапароїдом, фондапарінукс або прямі пероральні антикоагулянти.

. Вони рекомендують розглянути можливість антикоагуляції з використанням негепаринових антикоагулянтів, таких як: аргатробан, данапароїдом, фондапарінукс або прямі пероральні антикоагулянти. Внутрішньовенний імунний глобулін (ВВІГ) успішно застосовувався при лікуванні пацієнтів зі "спонтанним" аутоімунним ГІТ, який, як було зазначено вище, наближений до синдрому, викликаного вакциною.

Плазмаферез з плазмою, а не з альбуміном, також може бути ефективним для тимчасового зниження рівнів патологічних антитіл.

Чому вакцина запускає вироблення патогенних PF4 антитіл поки що невідомо. Але група науковців продовжує досліджувати це питання.