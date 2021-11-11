Патологий не было: во Львове от COVID-19 умерли беременная и 29-летний мужчина

Во Львове за сутки от коронавируса умерли двое молодых людей – беременная женщина и 29-летний мужчина. Известно, что никаких патологий у них не было.

За их жизнь боролись почти месяц. Об этом сообщила заведующая интенсивной терапии больницы скорой помощи Львова Наталья Матолинец.

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Что известно о тех, кто погиб во Львове

У женщины была первая беременность. Ребенок так и не родился. У нее были поражены все легкие от недуга.

Рабочее утро началось со вскрытий. За сутки у нас в реанимации умерло 2 молодых людей без сопутствующей патологии – беременная женщина, 23 года, первая беременность, и молодой парень 29 лет,

– сообщила Матолинец.

У парня тоже были "мертвые легкие". Еще месяц назад он был абсолютно здоров и вместе с родителями, друзьями и девушкой планировал жизнь, которой уже больше никогда не будет, добавила медик.

Матолинец также сообщила, что умершие – не были вакцинированы.

Коронавирус в Украине: актуальное

В частности, за сутки 9 ноября поступило в больницу 14 человек, умерли трое, под ИВЛ находится – 47 человек. Среди всех пациентов – ни одного вакцинированного.

Источник: Минздрав

За прошедшие сутки, 10 ноября, в Украине обнаружили 24 747 новых случаев заболевания коронавирусом. В больницы госпитализировали 4 778 человек с выраженными симптомами COVID-19 или подозрением на недуг. К сожалению, летальных исходов – 652.

За все время пандемии в Украине заболело – 3 155 519 человек, выздоровело – 2 572 738 человек. К сожалению, умерли 74 857 человек.

Текст публикации Натальи Матолинец:

Практический опыт нашей реанимации – 50 лет! Наши врачи много видели... Нас трудно поразить…

Но то, что происходит сейчас – невыносимо! За сутки у нас в реанимации умерло 2 молодых людей без сопутствующей патологии:

беременная женщина 23 года – первая беременность;

молодой парень 29 лет.

Рабочее утро началось со вскрытий. Сперва беременной женщины с так и нерожденным ребеночком в утробе... черные нежизнеспособные легкие. Дальше – парня с мертвыми легкими. Еще месяц назад он был абсолютно здоров и вместе с родителями, друзьями и девушкой планировал жизнь, которой уже больше никогда не будет.

Искренние соболезнования родным! Мы боролись почти месяц. Безуспешно. Это очень страшно. Очень. Очень. Очень…

Особенно, если учесть уйму тех, кто не верит в ковид, отказывается от карантина и вакцинации, а также абсолютно некомпетентно критикует наших медиков! Не надев при том ни разу медицинской одежды и не поработав лицом к лицу с критическим пациентом…