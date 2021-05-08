В исследовании приняли участие 150 пчел. Теперь они могут обнаруживать инфицированные коронавирусом образцы за считанные секунды.

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Как насекомых научили обнаруживать коронавирус

Ученые давали лакомство пчелам (раствор воды с сахаром) каждый раз, когда те чувствовали запах инфицированных образцов.

Тогда пчелы разворачивали язычок и собирали сладкую воду.

В конце концов насекомые начали идентифицировать инфицированные образцы и разворачивать язычок возле них уже без вознаграждения.

Коронавирус, как и другие болезни, вызывает метаболические изменения в организме, из-за чего появляется запах. Пчел можно за считанные минуты научить распознавать запах образцов, зараженных SARS-CoV-2,

– рассказали исследователи.

В дальнейшем ученые хотят масштабировать этот подход. Пчелы есть по всему миру, следовательно, единственное, что нужно людям, – машина, которая позволяет обучать пчел.

Компания InsectSense разработала прототипы машины, которая может автоматически тренировать несколько пчел одновременно. А также биосенсора, который использует обученных пчел для диагностики.