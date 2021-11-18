"Печень без очереди": что известно о скандале с пересадкой органов в Украине

СМИ сообщили, что в Украине зафиксировали первый случай манипуляции с донорскими органами – якобы женщине отказали в пересадке печени из-за пациента в частной клинике. В то же время директор Украинского центра трансплант-координации Дмитрий Коваль заявил, что эта информация неправдива и все происходило в порядке живой очереди.

С начала 2021 г. в Украине функционирует единая государственная информационная система трансплантации (ЕГИСТ), которая подчиняется Украинскому центру трансплант-координации. Система автоматически подбирает пару донор-реципиент, тем самым обеспечивая оперативную трансплантацию органов.

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Что произошло

В УНН утверждают, что 16 октября донорскую печень якобы пересадили пациенту из частной клиники "Обериг" вместо пациентки государственной клиники с циррозом печени.

По словам журналистов, она уже год стоит на очереди и по состоянию здоровья вроде бы первая в очереди по системе ЕГИСТ.

Печень получил атомщик из Ровненской области, который "приехал в Киев на пару дней и уже собирался домой, но узнал, что все готово для проведения необходимой ему операции".

И все бы ничего, если бы в это время пациентка государственной клиники с тяжелым диагнозом остро не нуждалась в трансплантации именно этого органа. Но по непонятным причинам система ЕГИСТ, для которой не должно быть разницы, пациент какой клиники нуждается в трансплантации, выбрала для проведения операции пациента "на ходу" из частной клиники "Обериг" вместо "лежащей" пациентки из государственного центра,

– пишет УНН.

Журналисты также сообщили, что ожидают ответ на свой запрос к Украинскому центру трансплант-координации "вторую неделю подряд".

Реакция Украинского центра трансплант-координации

Журналисты 24 канала связались с директором Украинского центра трансплант-координации Дмитрием Ковалем.

"Меня смущает слово "вместо", что значит вместо. Там много ложной информации указано. Реципиент в "Обериге" находился в очереди с февраля, в Шалимова (Национальный институт хирургии и трансплантологии имени А. А. Шалимова НАМН Украины – 24 канал) – с мая. Ничего УНН не знает,

– заявил Дмитрий Коваль.

По его словам, журналисты из УНН также звонили для уточнения информации. Заметим, что они не добавили его комментарий к материалу на сайте.

На мой вопрос, что они знают о состоянии одного и второго пациента, они ничего не знают. Сопоставление (донора и реципиента – 24 канал) не произошло в ручном режиме. Оно произошло на основании действующего законодательства, как это происходит каждый раз. А клиника "Обериг" и клиника Шалимова на одном уровне. Кроме того, пациентку, о которой идет речь, выбирали после этого еще 4 раза. Но трансплантация в Шалимове не была сделана,

– рассказал Коваль.

Кроме этого, Коваль сообщил, что 26 октября пациентка официально отказалась от клинического материала.

По словам директора Украинского центра трансплант-координации, ему непонятно, почему пациентка так и не получила орган. Равно как и то, почему журналисты УНН "так написали".

Журналисты 24 канала продолжат следить за развитием событий.