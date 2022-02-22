Исследование американских ученых показало, что на фоне заболевания орган приобретает феминизированных свойств. Все это, чтобы уберечься от разрушения.

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Этот механизм может стать новой мишенью для лечения неалкогольной жировой болезни печени. Она, независимо от индекса массы тела, встречается у 25% всех людей в мире.

Неалкогольная жировая болезнь печени – что это? Это клинико-патологический синдромокомплекс, который включает стеатоз печени (накопление триацилглицеролов в печени более 5% ее массы), стеатогепатит (воспалительная инфильтрация печени на фоне жировой дистрофии гепатоцитов) и фиброз, которые могут прогрессировать до стеатогенного цирроза печени. У людей без ожирения чаще приводит к смерти. Эта болезнь – один из главных факторов риска цирроза и рака печени. Наиболее распространена среди мужчин. Самым известным ее симптомом является нарушение сна.

Что известно о новом исследовании

В нем команда учёных изучала связь между нарушениями циркадных ритмов и развитием ожирения, сахарного диабета второго типа и заболеваний печени.

Оказалось, что нарушения в циркадных ритмах могут защитить печень из-за влияния определенных гормонов. Эксперименты на моделях мышей показали, что отключение гена циркадных ритмов не приводит к этой болезни даже на фоне жирной диеты.

Мы обнаружили, что печень самцов мышей с ожирением была феминизирована, вероятно, из-за защитной природы женского полового гормона эстрогена,

– объяснил автор работы Фредерик Гашон.

Последующие наблюдения показали, что чем больше было поражений в ткани, тем больше феминизированных свойств выявляли.

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"Похоже, что нарушения циркадных ритмов могут защищать печень, влияя на уровень гормона роста, эстрогена и тестостерона. Эти изменения дают гибкость в метаболических путях, что может обеспечить замедление прогресса болезни", – добавил Гашон.

Ученые намерены выяснить, могут ли поведенческие и гормональные вмешательства стать инструментами для лечения заболеваний печени.