Печень мужчин изменяет пол во время болезни: для чего и как это работает

Согласно новому неожиданному открытию, печень мужчин во время заболевания этого органа изменяет пол как часть потенциального механизма самозащиты.

Исследование американских ученых показало, что на фоне заболевания орган приобретает феминизированных свойств. Все это, чтобы уберечься от разрушения.

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Этот механизм может стать новой мишенью для лечения неалкогольной жировой болезни печени. Она, независимо от индекса массы тела, встречается у 25% всех людей в мире.

Неалкогольная жировая болезнь печени – что это? Это клинико-патологический синдромокомплекс, который включает стеатоз печени (накопление триацилглицеролов в печени более 5% ее массы), стеатогепатит (воспалительная инфильтрация печени на фоне жировой дистрофии гепатоцитов) и фиброз, которые могут прогрессировать до стеатогенного цирроза печени. У людей без ожирения чаще приводит к смерти. Эта болезнь – один из главных факторов риска цирроза и рака печени. Наиболее распространена среди мужчин. Самым известным ее симптомом является нарушение сна.

Что известно о новом исследовании

В нем команда учёных изучала связь между нарушениями циркадных ритмов и развитием ожирения, сахарного диабета второго типа и заболеваний печени.

Оказалось, что нарушения в циркадных ритмах могут защитить печень из-за влияния определенных гормонов. Эксперименты на моделях мышей показали, что отключение гена циркадных ритмов не приводит к этой болезни даже на фоне жирной диеты.

Мы обнаружили, что печень самцов мышей с ожирением была феминизирована, вероятно, из-за защитной природы женского полового гормона эстрогена,

– объяснил автор работы Фредерик Гашон.

Последующие наблюдения показали, что чем больше было поражений в ткани, тем больше феминизированных свойств выявляли.

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"Похоже, что нарушения циркадных ритмов могут защищать печень, влияя на уровень гормона роста, эстрогена и тестостерона. Эти изменения дают гибкость в метаболических путях, что может обеспечить замедление прогресса болезни", – добавил Гашон.

Ученые намерены выяснить, могут ли поведенческие и гормональные вмешательства стать инструментами для лечения заболеваний печени.