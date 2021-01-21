Из-за "британского" штамма коронавируса Пекин вводит частичный локдаун
В китайской столице Пекин вводят частичный локдаун на фоне распространения нового штамма коронавируса. В стране обнаружили 2 случая заражения мутировавшим COVID-19.
Новые варианты инфекции обнаружили в районе Дасин с населением 1,6 миллиона человек. Об этом сообщает The Guardian.
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Об условиях частичного локдауна
- Всем местным жителям запрещено выезжать из города без специального разрешения и отрицательного теста на коронавирус.
- Жителям 5 районов Дасина вообще приказали оставаться дома.
- Местные власти также обязали учеников перейти на дистанционное обучение.
- Запретили собрания более 50 человек.
- Приказали перенести дату запланированных свадеб и ограничить количество присутствующих на похоронах.
- Национальная комиссия по вопросам здравоохранения также ввела строгие правила для рабочих-мигрантов, которые возвращаются в родные села на празднование Китайского Нового года в феврале.
По возвращении домой будет проводиться 14-дневный мониторинг здоровья у себя дома. В течение этого периода не будет никаких общественных мероприятий, а тестирование на определение нуклеиновых кислот будет проводиться каждых 7 дней,
– сообщили местные СМИ.
Нарушителей карантина наказывают
- Из-за новых вспышек коронавируса правительство оказывает давление на региональные власти Китая, чтобы улучшить реагирование на пандемию.
- В частности, уже привлекли к дисциплинарной ответственности 16 должностных лиц.
- Также сотрудники общественной безопасности расследуют дело чиновника из провинции Хэбэй, который приказал привязать пожилого мужчину к дереву за нарушение карантина и обругал его.
Ситуация с коронавирусом в Китае
- По состоянию на 21 января материковый Китай сообщил о 144 новых случаях активной формы COVID-19. Еще у 113 пациентов выявили бессимптомное течение заболевания.
- В частности, 33 случая зафиксировали в провинции Цзилинь, 20 – в провинции Хэбэй, 68 – в Хэйлунцзяне, еще по 2 в Пекине и Шаньси и 1 в провинции Шаньдун.
- Отмечается, что большинство больных подхватили болезнь внутри страны.
- Для предотвращения дальнейшего распространения коронавируса правительство изолировало более 28 миллионов человек по всему Китаю.
- Кроме того, на прошлой неделе в Китае сообщили о первом за 8 месяцев летальном случае, связанном с коронавирусом.
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