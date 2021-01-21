В китайской столице Пекин вводят частичный локдаун на фоне распространения нового штамма коронавируса. В стране обнаружили 2 случая заражения мутировавшим COVID-19.

Новые варианты инфекции обнаружили в районе Дасин с населением 1,6 миллиона человек. Об этом сообщает The Guardian.

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Об условиях частичного локдауна

Всем местным жителям запрещено выезжать из города без специального разрешения и отрицательного теста на коронавирус.

Жителям 5 районов Дасина вообще приказали оставаться дома.

Местные власти также обязали учеников перейти на дистанционное обучение.

Запретили собрания более 50 человек.

Приказали перенести дату запланированных свадеб и ограничить количество присутствующих на похоронах.

Национальная комиссия по вопросам здравоохранения также ввела строгие правила для рабочих-мигрантов, которые возвращаются в родные села на празднование Китайского Нового года в феврале.

По возвращении домой будет проводиться 14-дневный мониторинг здоровья у себя дома. В течение этого периода не будет никаких общественных мероприятий, а тестирование на определение нуклеиновых кислот будет проводиться каждых 7 дней,

– сообщили местные СМИ.

Нарушителей карантина наказывают

Из-за новых вспышек коронавируса правительство оказывает давление на региональные власти Китая, чтобы улучшить реагирование на пандемию.

В частности, уже привлекли к дисциплинарной ответственности 16 должностных лиц.

Также сотрудники общественной безопасности расследуют дело чиновника из провинции Хэбэй, который приказал привязать пожилого мужчину к дереву за нарушение карантина и обругал его.

Ситуация с коронавирусом в Китае