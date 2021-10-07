Киевщина: перечень адресов

Источник: Киевская ОГА

На Киевщине 7 – 8 октября мобильные бригады будут работать параллельно в 12 общинах. В дальнейшем перечень будут обновлять.

Кроме центров и пунктов прививок, мы теперь даем возможность вакцинироваться пенсионерам и в отделениях Укрпочты. Это позволит нашим пожилым людям обезопасить свое здоровье от тяжелого течения коронавируса,
– заявил председатель Киевской ОГА Василий Володин.

Адреса отделений Укрпочты, где мобильные бригады будут вакцинировать пенсионеров:

Буковина

Источник: Черновицкая ОГА

Кроме того, с 7 октября открыли 8 мобильных пунктов в отделениях Укрпочты в Черновицкой области.

Адреса отделений Укрпочты в Черновцах, где будут вакцинировать пожилых:

  • на улице Мизунской, 1;
  • Буковинской, 33а;
  • и Гагарина 36а.

Другие пункты открыли также открыли на Укрпочте в:

  • Кельменцах;
  • Выжнице;
  • Путиле;
  • Сокирянах;
  • Берегомете.