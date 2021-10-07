Киевщина: перечень адресов

Источник: Киевская ОГА

На Киевщине 7 – 8 октября мобильные бригады будут работать параллельно в 12 общинах. В дальнейшем перечень будут обновлять.

Кроме центров и пунктов прививок, мы теперь даем возможность вакцинироваться пенсионерам и в отделениях Укрпочты. Это позволит нашим пожилым людям обезопасить свое здоровье от тяжелого течения коронавируса,

– заявил председатель Киевской ОГА Василий Володин.

Адреса отделений Укрпочты, где мобильные бригады будут вакцинировать пенсионеров:

Буковина

Источник: Черновицкая ОГА

Кроме того, с 7 октября открыли 8 мобильных пунктов в отделениях Укрпочты в Черновицкой области.

Адреса отделений Укрпочты в Черновцах, где будут вакцинировать пожилых:

на улице Мизунской, 1;

Буковинской, 33а;

и Гагарина 36а.

Другие пункты открыли также открыли на Укрпочте в:

Кельменцах;

Выжнице;

Путиле;

Сокирянах;

Берегомете.

Напомним! В Украине продолжается пятый этап вакцинации. Это означает, что прививку может сделать каждый желающий старше 18 лет бесплатно. В Украине делают прививки препаратами CoronaVac, Pfizer, AstraZeneca и Moderna.