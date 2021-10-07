Киевщина: перечень адресов
Источник: Киевская ОГА
На Киевщине 7 – 8 октября мобильные бригады будут работать параллельно в 12 общинах. В дальнейшем перечень будут обновлять.
Кроме центров и пунктов прививок, мы теперь даем возможность вакцинироваться пенсионерам и в отделениях Укрпочты. Это позволит нашим пожилым людям обезопасить свое здоровье от тяжелого течения коронавируса,
– заявил председатель Киевской ОГА Василий Володин.
Адреса отделений Укрпочты, где мобильные бригады будут вакцинировать пенсионеров:
Буковина
Источник: Черновицкая ОГА
Кроме того, с 7 октября открыли 8 мобильных пунктов в отделениях Укрпочты в Черновицкой области.
Адреса отделений Укрпочты в Черновцах, где будут вакцинировать пожилых:
- на улице Мизунской, 1;
- Буковинской, 33а;
- и Гагарина 36а.
Другие пункты открыли также открыли на Укрпочте в:
- Кельменцах;
- Выжнице;
- Путиле;
- Сокирянах;
- Берегомете.