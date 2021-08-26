По его словам, непривитых против коронавирусной болезни в американской армии – примерно треть от личного состава. Эти люди должны получить укол немедленно.

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В армии США вакцинация против COVID-19 будет обязательной

Министр обороны Соединенных Штатов Америки Ллойд Остин в среду, 25 августа, публично заявил, что американские военнослужащие должны немедленно прививаться против коронавируса.

Непривитых в армии – еще треть личного состава (800 тысяч из 2,1 миллиона).

Военные руководители теперь должны установить "амбициозные сроки" для прививки всех военных, которые еще не получили укол.

Нам нужны здоровые и готовы военные силы, способные защитить нацию. Я решил, что обязательная вакцинация против коронавирусной болезни является необходимой,

– заявил Остин.

И добавил, что решение не его единоличное, а принято "после тщательных консультаций с медицинскими экспертами и военным руководством и при поддержке президента ".

В Associated Press , впрочем, заметили, что:

В официальных документах не указана какая-то конкретная дата завершения вакцинации в американской армии.

Но вакцинация для военных действительно будет обязательной.

За исключением, впрочем, тех, у кого могут быть "серьезные медицинские реакции", а также тех, у кого есть медицински доказанные состояния иммунных дефицитов (например, ВИЧ).