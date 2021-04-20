Доктор Пьер Левис рассказал о современной кардиологии и ее успехах в борьбе с самыми смертоносными заболеваниями в мире. Кардиологи уже научились менять сердечные клапаны, но людей с проблемами сердца меньше не становится.

Все случаи – сложные

Какими были самые сложные случаи в вашей практике?



Не бывает самых сложных случаев. Они все сложные, потому что никогда не знаешь заранее, что именно может произойти. Ты можешь взяться за, условно, легкую операцию, а она оказывается очень сложной. Бывает, наоборот.

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Иногда у меня уходит полчаса на операцию, а иногда 5 часов. Есть много ситуаций, где мы, врачи, беспомощны. И это очень горькое ощущение, когда ты не можешь помочь, поскольку случай безнадежный.



Доктор побывал в Киеве / Фото Натальи Новак

Почему, на ваш взгляд, люди начинают думать о здоровом образе жизни только когда у них уже прогрессируют сердечные заболевания?

Хороший вопрос. Да, когда ты здоров, ты не думаешь о болезнях. Человек говорит себе: я точно не заболею, продолжу курить, потому что я один из тех, кто не будет иметь никаких проблем.

В целом, я думаю, это прекрасно, когда люди здоровы, чувствуют себя хорошо, не посещают больницы. Потому что бывает обратный эффект, когда сами врачи как бы нагнетают болезни. Поэтому, конечно, если ты здоров, оставайся здоровым и не ходи на приемы к врачам.



Фото Натальи Новак

Однако, существуют так называемые факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний. Первый это курение, второй – ожирение, дальше – диабет, высокое кровяное давление, а также высокий холестерин.

Если проблемы с сердцем были у ваших родственников, то есть, вы предрасположены к этим заболеваниям, необходимо быть внимательнее к себе и учитывать риски. Перестаньте курить, занимайтесь спортом, следите за весом, спите достаточно.

Но... В мире есть множество людей которые не курят, ведут здоровую жизнь, у них нормальное кровяное давление и уровень холестерина, а попадают к нам с инфарктом миокарда. И наоборот. Есть люди, которые никогда не занимаются спортом, курят круглосуточно – таких иногда называют Черчиллями – и живут до 90 лет. Здравый смысл и понимание себя – вот что самое важное.

Как научились менять клапаны сердца без вскрытия грудной клетки

Чем отличается интервенционная кардиология от стандартного метода кардиологической хирургии?

Традиционная хирургия это вскрытие грудной клетки, в результате, пациенту требуется длительное время для восстановления.

Пьер Левис Основатель и руководитель кардиологического отделения и отделения интенсивной терапии в "Klinik im Park" (Цюрих, Швейцария). Всемирно известный хирург провел неделю в Киеве, оперируя и консультируя пациентов в Клинике для взрослых Центра детской кардиологии и кардиохирургии. Он является одним из "пионеров" перкутанной транслюминальной баллонной ангиопластики коронарных артерий. В 1976–1977 гг. доктор Пьер Левис и его коллега Андреас Грюнциг сконструировали баллон и провели первую в мире успешную баллонную ангиопластику коронарных артерий.

Интервенционная, или миниинвазивная хирургия – это щадящее вмешательство, когда пациент ничего не чувствует во время операции, а послеоперационная реабилитация проходит намного быстрее и легче. Такой пациент может идти домой на следующий день. Только с маленькой дырочкой.



Фото Натальи Новак

Какие есть новые методы лечения сердечно-сосудистых болезней? Что вы считаете прорывом в этой области за последние годы?



Однозначно, прорывом является то, что мы уже можем заменять клапаны сердца без вскрытия грудной клетки. Операция Tavi – протезирование аортального клапана, например. Это одна из самых блестящих и важнейших перемен за последние 13 лет. 40 лет назад мы могли только проводить стентирование, а сейчас можем менять сердечные клапаны.



Фото Натальи Новак

Более сорока лет назад вы и ваш коллега провели первую в мире баллонную ангиопластику коронарных артерий. Расскажите об этой операции.

Баллонная ангиопластика и стентирование коронарных артерий — это малоинвазивный, то есть, малотравматичный метод лечения различных форм ишемической болезни сердца, таких как стабильная и нестабильная стенокардия, инфаркт миокарда и других, обусловленных сужением или полной закупоркой сосудов, питающих миокард.

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Наш пациент хорошо себя чувствовал на протяжении многих лет после операции. Последний раз я слышал о нем несколько лет назад, но не знаю жив ли он еще, думаю, что да. У мужчины была сложная ишемическая болезнь сердца, и ему делали еще несколько других операций. Но баллонную ангиопластику коронарных артерий в 1977 году – впервые.