Перенесенный коронавирус не является противопоказанием вакцинации

В Министерстве здравоохранения отметили, что перенесенный коронавирус не является противопоказанием к вакцинации. По обновленным данным, прививку рекомендуют делать через 28 дней после появления симптомов, или положительного ПЦР-теста.

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Информация о том, что с вакцинацией стоит подождать 6 месяцев была оправдана тем, что в начале вакцинальной кампании не было достаточно вакцин, а потому приоритетно иммунизировали уязвимые группы населения, в частности пожилых людей и медработников.

Естественный иммунитет не гарантия, что вы не заболеете снова

Приобретенный после переноса болезни иммунитет не защищает от повторного инфицирования. Действительно, если вы переболели коронавирусом в бессимптомной, легкой или тяжелой форме, ваш организм уже познакомился с коронавирусом и выработал к нему иммунитет. Такой иммунитет называют естественным.

Однако естественный иммунитет не гарантирует, что вы не заболеете снова. Более того, от того, как вы перенесли болезнь раньше, будет зависеть тяжесть повторного течения болезни.

Важно! Антитела свидетельствуют о контакте с вирусом, а не об иммунитете против него.

Кроме того, эксперты приводят данные исследований, свидетельствующие, что около 1% переболевших людей повторно инфицируются коронавирусом. В частности, риск повторного заболевания повышается до 20% у медицинских работников.

Длительность иммунитета тоже до сих пор является спорным вопросом. Ученые из Великобритании разработали математическую модель снижения иммунитета у переболевших людей и пришли к выводу, что чем старше человек, тем быстрее теряется приобретенный после болезни иммунитет.

Почему иммунитет от вакцины лучше

Иммунитет, который формируется после вакцинации, предоставит более надежную защиту от коронавирусной болезни. Вакцинированные люди имеют меньшие риски инфицироваться, а если такое случается, то переносят болезнь гораздо легче и с меньшим количеством осложнений.

Также недавно ученые доказали, люди которые, переболели COVID-19, а затем вакцинировались, могут иметь так называемый гибридный иммунитет, который защищает против большинства, если не всех штаммов COVID-19.

В частности, в исследовании обнаружили, что сыворотка (часть крови, содержащая антитела) таких людей эффективнее нейтрализовала другие штаммы коронавируса, чем у тех, кто вакцинировался, но никогда не болел.

В то же время из-за того, что природный иммунитет формирует антитела к коронавирусу у людей возникло ошибочное мнение, что этого достаточно, чтобы иметь иммунитет к коронавирусу.

Генетик Александр Коляда пояснил, что вероятность заболеть коронавирусом зависит не только от уровня антител, а также от уровня Т-клеточного иммунитета, генетической восприимчивости к вирусу и других факторов – от погодных до социальных условий.

Стоит ли делать тест на антитела к коронавирусу?

Антитела – лишь косвенный маркер, он указывает не столько на сформированный иммунитет, сколько на сам факт взаимодействия с возбудителем. То есть, знаком ли вашему организму этот вирус или нет. А для определения степени защиты от коронавируса нужно оценивать клеточный иммунитет, что является очень дорогим исследованием, в Украине таких не проводят. Соответственно делать тест на уровень антител – бесполезно!

Кроме того, результаты исследований Центров США по контролю над заболеваниями показывают, что у 36% людей, которые переболели коронавирусом, не выработались антитела к болезни.

Зато после вакцинации препаратами Pfizer или Moderna антитела вырабатываются у всех привитых, кроме людей с иммунными заболеваниями.

Делать тест на антитела к COVID-19 непосредственно перед прививкой тоже не нужно, ведь их уровень никак не повлияет на реакцию организма на вакцину.

Как работают вакцины и какие реакции организма могут быть после прививки

Побочные эффекты могут возникнуть после прививки любой вакциной.

Pfizer-BioNTech и Moderna – это мРНК-вакцины. Они особенны тем, что не содержат "ослабленный" вирус, а учат организм вырабатывать протеин шипов коронавируса.

Другой тип вакцин – вирусо-векторный, например Oxford-AstraZeneca. Для нее ученые модифицировали вирус респираторного заболевания шимпанзе, добавив часть генетического кода коронавируса.

Впрочем, результат у всех вакцин одинаковый: запускается иммунная реакция организма, который начинает бороться с вирусом и вырабатывать антитела.

Несмотря на вероятность побочных реакций организма, прежде всего следует понимать, что вакцины против COVID-19 безопасны и эффективны, ведь проходят все стадии клинических исследований.

Наиболее распространенными побочными эффектами после вакцинации против коронавируса являются:

слабость,

озноб / жар,

головная боль,

боль в мышцах,

тошнота.

Иногда в месте прокола на руке может появиться боль, припухлость и покраснение.

Появление подобных побочных эффектов – это вполне нормальное явление. Как правило, эти симптомы исчезают за несколько дней. Это является доказательством того, что вакцина, которую ввели в организм, действует, а иммунная система реагирует нужным образом.

В то же время отсутствие побочки не означает, что эффекта от вакцины нет. Это лишь свидетельствует об индивидуальном характере реакции организма.

Противопоказания к вакцинации

Стоит понимать, что всего 1% населения имеет противопоказания к вакцинации против COVID-19. Другим людям, а особенно тем, которые имеют хронические заболевания наоборот важно вакцинироваться. Впрочем, если вы все-таки сомневаетесь, тогда стоит проконсультироваться с врачом.

Некоторым людям нельзя вакцинироваться не потому, что вакцина подействует на них негативно и с ними что-то случится, а только потому, что вакцина может не сработать.