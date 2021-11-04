Вакцинация от COVID-19 после того, как человек переболел коронавирусом, по мнению исследователей, формирует самый сильный иммунитет, пишет USA Today. Именно такие рекомендации дают в Центрах по контролю и профилактике заболеваний (CDC), Минздраве Украины и не только. Впрочем, разберемся, что такое иммунитет и чем естественный отличается от того, который вырабатывается после прививки.

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Иммунитет после COVID-19 VS после прививки

Природный иммунитет

Чтобы получить, придется болеть. Может быть долго и с последствиями для здоровья. Еще из минусов – можно заразить других людей.

Иммунный ответ непредсказуем: у кого-то много антител, а у кого-то мало. Это зависит от многих факторов: возраста, состояния здоровья, наличия хронических заболеваний.

Люди, болевшие в легкой форме, могут иметь слабый иммунный ответ. Трудно прогнозировать, как долго он будет защищать, однако со временем уменьшается.

Можно повторно заразиться новыми штаммами.

Иммунитет после прививки

Чтобы получить, нужно провакцинироваться. Вакцина знакомит иммунитет с вирусом по проверенному, безопасному и контролируемому пути.

Серьезные осложнения после вакцинации очень редки.

Иммунный ответ в большинстве случаев предсказуем, в большинстве случаев – мощный. Однако у людей с угнетенным иммунитетом может не выработаться достаточного иммунного ответа.

Усиливает защиту, если привиться после болезни.

Впрочем, сложно прогнозировать, как долго будет защищать, поскольку иммунитет тоже уменьшается со временем, поэтому повторная вакцинация рекомендуется раз в полгода.

Можно повторно заразиться. Однако считается, что прививка защищает от тяжелого течения и госпитализаций.

Более того, вакцины можно адаптировать к новым вариантам коронавируса.

Что говорят ученые

Ученые не имеют однозначного ответа на вопрос, какой иммунитет сильнее: после прививки или болезни. Данные исследований пока отличаются. Приведем некоторые из них.

Что такое иммунитет? Иммунитет – это способность организма защищать себя от микроорганизмов, вызывающих болезни. Он может возникнуть после природного контакта с возбудителем болезни или его развитие можно стимулировать вакцинацией.

Израильское исследование

Источник: medRxiv

В августе 2021 года вышло исследование, в котором ученые сравнили частоту заражения, тяжесть заболевания, госпитализацию и смертность в разных группах пациентов.

в первой группе люди получили 2 дозы вакцины Pfizer-BioNTech;

во вторую попали те, кто переболел COVID-19;

в третью – те, кто и переболел, и получил одну дозу вакцины.

Исследования проводились в Израиле с 1 июня по 14 августа 2021 года, где в то время доминировал Дельта-штамм. В исследовании приняли участие более 700 тысяч человек.

Внимание! Эта статья – препринт. То есть, еще не прошла рецензирование в научном журнале.

По результатам, у привитых, которые до этого не болели коронавирусом, риск заражения Дельта-штаммом был в 13 раз выше, чем у переболевших. Но те, кто привился одной дозой и до этого болел, имели большую защиту от Дельты, чем люди с естественным иммунитетом.

Исследование антител после Moderna и после болезни

Источник: Pub.med

Другие исследования говорят о том, что иммунный ответ после вакцины ориентирован на большее количество вариантов SARS-CoV-2 с небольшими мутациями, в отличие от естественного иммунитета.

То есть предполагают, что естественный иммунитет и иммунитет, вызванный вакцинацией, отличаются тем, как они распознают новые варианты вируса.

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Как появляется естественный иммунитет и иммунитет от вакцин

Коронавирус, попав в организм, начинает активно размножаться в клетках. Организму такое не нравится, поэтому он выставляет защиту в виде антител – белков, которые находят вирус в организме и атакуют его.

Если речь идет о формировании природного иммунитета, то организм борется с вирусом без подготовки. Он учится узнавать вирус, производит против него антитела.

Чтобы появился иммунитет к коронавирусу, болеть не обязательно, можно привиться. Вакцина – это так называемая инструкция для иммунитета, как узнать и атаковать вирус. В ответ на введение вакцины также формируются антитела. Лишь в отличие от настоящего заболевания, когда иммунитет обучается на практике, клетки готовы защищаться от настоящего вируса, когда он попадет в организм.