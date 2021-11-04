Вакцинация от COVID-19 после того, как человек переболел коронавирусом, по мнению исследователей, формирует самый сильный иммунитет, пишет USA Today. Именно такие рекомендации дают в Центрах по контролю и профилактике заболеваний (CDC), Минздраве Украины и не только. Впрочем, разберемся, что такое иммунитет и чем естественный отличается от того, который вырабатывается после прививки.
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Иммунитет после COVID-19 VS после прививки
Природный иммунитет
- Чтобы получить, придется болеть. Может быть долго и с последствиями для здоровья. Еще из минусов – можно заразить других людей.
- Иммунный ответ непредсказуем: у кого-то много антител, а у кого-то мало. Это зависит от многих факторов: возраста, состояния здоровья, наличия хронических заболеваний.
- Люди, болевшие в легкой форме, могут иметь слабый иммунный ответ. Трудно прогнозировать, как долго он будет защищать, однако со временем уменьшается.
- Можно повторно заразиться новыми штаммами.
Иммунитет после прививки
- Чтобы получить, нужно провакцинироваться. Вакцина знакомит иммунитет с вирусом по проверенному, безопасному и контролируемому пути.
- Серьезные осложнения после вакцинации очень редки.
- Иммунный ответ в большинстве случаев предсказуем, в большинстве случаев – мощный. Однако у людей с угнетенным иммунитетом может не выработаться достаточного иммунного ответа.
- Усиливает защиту, если привиться после болезни.
- Впрочем, сложно прогнозировать, как долго будет защищать, поскольку иммунитет тоже уменьшается со временем, поэтому повторная вакцинация рекомендуется раз в полгода.
- Можно повторно заразиться. Однако считается, что прививка защищает от тяжелого течения и госпитализаций.
- Более того, вакцины можно адаптировать к новым вариантам коронавируса.
Что говорят ученые
Ученые не имеют однозначного ответа на вопрос, какой иммунитет сильнее: после прививки или болезни. Данные исследований пока отличаются. Приведем некоторые из них.
Что такое иммунитет?Иммунитет – это способность организма защищать себя от микроорганизмов, вызывающих болезни. Он может возникнуть после природного контакта с возбудителем болезни или его развитие можно стимулировать вакцинацией.
Израильское исследование
Источник: medRxiv
В августе 2021 года вышло исследование, в котором ученые сравнили частоту заражения, тяжесть заболевания, госпитализацию и смертность в разных группах пациентов.
- в первой группе люди получили 2 дозы вакцины Pfizer-BioNTech;
- во вторую попали те, кто переболел COVID-19;
- в третью – те, кто и переболел, и получил одну дозу вакцины.
Исследования проводились в Израиле с 1 июня по 14 августа 2021 года, где в то время доминировал Дельта-штамм. В исследовании приняли участие более 700 тысяч человек.
По результатам, у привитых, которые до этого не болели коронавирусом, риск заражения Дельта-штаммом был в 13 раз выше, чем у переболевших. Но те, кто привился одной дозой и до этого болел, имели большую защиту от Дельты, чем люди с естественным иммунитетом.
Исследование антител после Moderna и после болезни
Источник: Pub.med
Другие исследования говорят о том, что иммунный ответ после вакцины ориентирован на большее количество вариантов SARS-CoV-2 с небольшими мутациями, в отличие от естественного иммунитета.
То есть предполагают, что естественный иммунитет и иммунитет, вызванный вакцинацией, отличаются тем, как они распознают новые варианты вируса.
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Как появляется естественный иммунитет и иммунитет от вакцин
Коронавирус, попав в организм, начинает активно размножаться в клетках. Организму такое не нравится, поэтому он выставляет защиту в виде антител – белков, которые находят вирус в организме и атакуют его.
Если речь идет о формировании природного иммунитета, то организм борется с вирусом без подготовки. Он учится узнавать вирус, производит против него антитела.
Чтобы появился иммунитет к коронавирусу, болеть не обязательно, можно привиться. Вакцина – это так называемая инструкция для иммунитета, как узнать и атаковать вирус. В ответ на введение вакцины также формируются антитела. Лишь в отличие от настоящего заболевания, когда иммунитет обучается на практике, клетки готовы защищаться от настоящего вируса, когда он попадет в организм.