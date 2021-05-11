Врач-инфекционист Татьяна Логинова в эфире одного из телеканалов рассказала, что в Индии переболевшие на коронавирус начали массово болеть мукоромикозом. Это так называемый "черный грибок".

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Причина этому – чрезмерное употребление антибиотиков, особенно среди людей с ослабленным иммунитетом. К примеру в Украине из-за этого чаще всего развиваются дисбактериозы, вызванные грибами Candida albicans и Aspergillus.

Люди лечились не только стероидами, но и антибиотиками. Антибиотики также дают дисбактериоз организма, у нас в стране чаще всего возникают кандидоз. А в этом случае (в Индии – 24 канал) на фоне антибиотикотерапии плюс кортикостероиды, которые подавляют воспалительные процессы, также могут прекрасно развиваться эти грибковые инфекции,

– рассказала Татьяна Логинова.

Врач добавила, что эта инфекция может не только поражать глаза и носовую полость, но и легкие. И она значительно затягивает выздоровление после COVID-19.

По словам Логиновой, грибковая инфекция "требует очень тщательного антимикотического лечения специальными препаратами".

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