Врач-инфекционист Татьяна Логинова в эфире одного из телеканалов рассказала, что в Индии переболевшие на коронавирус начали массово болеть мукоромикозом. Это так называемый "черный грибок".
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Причина этому – чрезмерное употребление антибиотиков, особенно среди людей с ослабленным иммунитетом. К примеру в Украине из-за этого чаще всего развиваются дисбактериозы, вызванные грибами Candida albicans и Aspergillus.
Люди лечились не только стероидами, но и антибиотиками. Антибиотики также дают дисбактериоз организма, у нас в стране чаще всего возникают кандидоз. А в этом случае (в Индии – 24 канал) на фоне антибиотикотерапии плюс кортикостероиды, которые подавляют воспалительные процессы, также могут прекрасно развиваться эти грибковые инфекции,
– рассказала Татьяна Логинова.
Врач добавила, что эта инфекция может не только поражать глаза и носовую полость, но и легкие. И она значительно затягивает выздоровление после COVID-19.
По словам Логиновой, грибковая инфекция "требует очень тщательного антимикотического лечения специальными препаратами".
Ситуация с коронавирусом в Индии: что известно
- В больницах не хватает мест, больным не хватает кислородных баллонов. В последние недели крематории и традиционные для Индии места самостоятельной кремации умерших перегружены. Теперь сжигать умерших приходится просто на площадях, паркингах или в городских парках. На мусульманском кладбище города тоже уже почти не осталось места для новых могил.
- Ранее в стране зафиксировали циркуляцию нового штамма коронавируса B1617, который имеет 2 мутации. Врачи и ученые считают, что он является более заразным, чем все остальные.
- По мнению представителя ВОЗ, главной причиной распространения инфекции является несоблюдение гражданами карантина, в частности недавние массовые гуляния.
- Оказалось, что сильное давление от людей испытала и система здравоохранения страны. Пациенты с легкими симптомами болезни в панике посещали больницы, хотя могли остаться дома и пролечиться там же.
- На Гоа у каждого второго протестированного на COVID-19 результат оказывается положительным.