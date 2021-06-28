Впервые этот синдром зафиксировали год назад. И с каждым днем появляется все больше новых случаев. Об этом заявил заведующий педиатрическим отделением неотложной помощи и интенсивной терапии Института медицинского образования профессор Джаяшри.

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Известно, что мультисистемный воспалительный синдром зарегистрировали у детей, проживающих в штатах Махараштра, Харьяна, Пенджаб и других. Врачей беспокоит отсутствие официальной общенациональной статистики по этой болезни. Кроме этого, в стране до сих пор нет рекомендаций, как бороться с мультисистемным воспалительным синдромом у детей.

Когда появляется мультисистемный воспалительный синдром у детей

По словам медиков, мультисистемный воспалительный синдром появляется через 4 – 6 недель после выздоровления ребенка или подростка от коронавируса. Он возникает и у тех, кто переносил болезнь в легкой форме.

Симптомы мультисистемного воспалительного синдрома:

повышение температуры,

лихорадка,

высыпание,

конъюнктивит,

диарея и рвота,

низкое кровяное давление.

Этот синдром опасен тем, что может привести к смерти. Кроме этого, медики часто путают его с другой детской болезнью.

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