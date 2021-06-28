Переболевших COVID-19 детей в Индии поражает опасный синдром
Источник:УНН
Среди детей в Индии, которые переболели коронавирусом, начали фиксировать случаи мультисистемного воспалительного синдрома. Точное количество таких пациентов врачи не называют, но таких случаев уже сотни.
Впервые этот синдром зафиксировали год назад. И с каждым днем появляется все больше новых случаев. Об этом заявил заведующий педиатрическим отделением неотложной помощи и интенсивной терапии Института медицинского образования профессор Джаяшри.
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Известно, что мультисистемный воспалительный синдром зарегистрировали у детей, проживающих в штатах Махараштра, Харьяна, Пенджаб и других. Врачей беспокоит отсутствие официальной общенациональной статистики по этой болезни. Кроме этого, в стране до сих пор нет рекомендаций, как бороться с мультисистемным воспалительным синдромом у детей.
Когда появляется мультисистемный воспалительный синдром у детей
По словам медиков, мультисистемный воспалительный синдром появляется через 4 – 6 недель после выздоровления ребенка или подростка от коронавируса. Он возникает и у тех, кто переносил болезнь в легкой форме.
Симптомы мультисистемного воспалительного синдрома:
- повышение температуры,
- лихорадка,
- высыпание,
- конъюнктивит,
- диарея и рвота,
- низкое кровяное давление.
Этот синдром опасен тем, что может привести к смерти. Кроме этого, медики часто путают его с другой детской болезнью.Для всех родителей важно заботиться о своих детях. С влажной туалетной бумагой Smile это становится еще легче! Гипоаллергенные компоненты, которые не вызывают раздражений у малыша, и доступная цена – кажется, это идеальное сочетание.