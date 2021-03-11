Сотрудники кафедры микробиологии Школы медицины Маунт-Синай в Нью-Йорке выяснили, как люди, которые перенесли COVID-19, реагируют на вакцинацию препаратами от компаний Pfizer-BioNTech и Moderna.

Ученые привлекли к исследованию 109 человек и разделили их на 2 группы. У одних был иммунитет к SARS-CoV-2, а у других – нет.

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Исследователи выяснили, что первая группа с иммунитетом производила антитела в первые дни после первой дозы вакцины в 10 – 20 раз быстрее, чем группа неинфицированных людей.

После введения второй дозы скорость выработки антител у инфицированной группы была более чем в 10 раз быстрее, чем не у инфицированной.

Мы показали, что ответ антител на первую дозу вакцины у людей с уже имеющимся иммунитетом равен или даже превышает ответ у неинфицированных людей после второй дозы. По этой причине мы считаем, что для достижения иммунитета одной дозы вакцины достаточно для людей, которые уже были инфицированы SARS-CoV -2,

– рассказала Вивиана Саймон, сотрудница кафедры микробиологии Школы медицины Маунт-Синай.

Ее коллега доктор Краммер отметил, что фактически первая доза вакцины для людей, которые перенесли коронавирус, иммунологически напоминает бустерную (вторую) дозу у людей, которые не были инфицированы.

У переболевших людей более сильные побочные эффекты после первой дозы, и это хороший знак

Также ученые исследовали системные реакции после первой дозы вакцины во второй группе из 231 человека, 83 из которых болели коронавирусом, а 148 – нет.

И хоть вакцины в целом хорошо переносились, незначительные симптомы в месте инъекции были замечены в обеих подгруппах. А именно:

горечь,

отек,

покраснение кожи.

Однако у реципиентов с уже присутствующим иммунитетом побочные эффекты возникали чаще, включая усталость, головную боль, озноб, лихорадку и боль в мышцах или суставах.

Ученые отметили, что интенсивность ответа на первую дозу у ранее инфицированных людей аналогична реакции неинфицированных людей после второй дозы.

Причина усиления иммунного ответа в обеих группах, вероятно, связана с тем фактом, что организм уже "подготовлен". То есть иммунные клетки научились распознавать спаечный белок коронавируса. Поэтому клетки реагируют более энергично, что приводит к более сильной реакции на вакцину.

Поэтому исследователи предлагают все же использовать серологический анализ для выявления антител. И если они есть, тогда человеку может потребоваться только 1 доза вакцины. Это дает возможность расширить объемы вакцинации.