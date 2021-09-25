Она прошла успешно и длилась почти час. Об этом сообщил директор Львовской клинической больницы скорой помощи.

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Что известно о пациенте

Сетчатку получил 69-летний житель Ивано-Франковска.

Ему 3 месяца назад диагностировали буллезную керотопатию.

До этого у мужчины была катаракта.

А после неудачной операции на правом глазу он почти потерял зрение.

Перед операцией пациент сказал, что очень хочет видеть, чтобы жить полноценно. Хочет видеть внуков, ходить по грибы и дальше играть в футбол. Надеюсь, что так и будет,

– отметил Самчук.

Донором стал 54-летний житель Львова, который умер от инсульта 21 сентября вечером. "Светлая память донору. Сочувствие и благодарность его семье за ​​это решение", – написал директор больницы.

Предыдущие уникальные операции

В Львове 21 сентября 5 людям пересадили сердце, легкие, печень и почки. Все пациенты находятся в стабильном состоянии.

А 22 сентября за один день выполнили сразу 2 уникальные для Украины операции по пересадке органов. В частности, осуществили трансплантацию легких и пересадили сердце ребенку. Олег Самчук назвал это "еще одним огромным шагом на пути к трансплантационной независимости".

Операции по трансплантации органов в Украине стали возможными с апреля 2019 года, с тех пор вступил в силу Закон Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно применения трансплантации анатомических материалов человеку". Он, в частности, регулирует пересадку органов от умершего человека.

Смотрите фото, как львовские врачи проводили трансплантации / Фото Олега Самчука