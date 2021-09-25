Перед операцией сказал, что хочет видеть, – впервые за 20 лет в Украине пересадили роговицу
Источник:фейсбук Олега Самчука
Во львовской клинической больнице скорой медицинской помощи 24 сентября выполнили операцию по посмертной трансплантации роговицы глаза. Это первая подобная сложная операция за последние 20 лет.
Она прошла успешно и длилась почти час. Об этом сообщил директор Львовской клинической больницы скорой помощи.
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Что известно о пациенте
- Сетчатку получил 69-летний житель Ивано-Франковска.
- Ему 3 месяца назад диагностировали буллезную керотопатию.
- До этого у мужчины была катаракта.
- А после неудачной операции на правом глазу он почти потерял зрение.
Перед операцией пациент сказал, что очень хочет видеть, чтобы жить полноценно. Хочет видеть внуков, ходить по грибы и дальше играть в футбол. Надеюсь, что так и будет,
– отметил Самчук.
Донором стал 54-летний житель Львова, который умер от инсульта 21 сентября вечером. "Светлая память донору. Сочувствие и благодарность его семье за это решение", – написал директор больницы.
Предыдущие уникальные операции
- В Львове 21 сентября 5 людям пересадили сердце, легкие, печень и почки. Все пациенты находятся в стабильном состоянии.
- А 22 сентября за один день выполнили сразу 2 уникальные для Украины операции по пересадке органов. В частности, осуществили трансплантацию легких и пересадили сердце ребенку. Олег Самчук назвал это "еще одним огромным шагом на пути к трансплантационной независимости".
Операции по трансплантации органов в Украине стали возможными с апреля 2019 года, с тех пор вступил в силу Закон Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно применения трансплантации анатомических материалов человеку". Он, в частности, регулирует пересадку органов от умершего человека.
Смотрите фото, как львовские врачи проводили трансплантации / Фото Олега Самчука