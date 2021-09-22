Американские ученые представили результаты научной работы, которую опубликовали в "Американском журнале акушерства и гинекологии".

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Детали исследования

В ходе исследования ученые измерили уровень антител в пуповинной крови, чтобы узнать, формируется ли иммунитет к коронавирусу у младенца, если мать вакцинируется во время беременности.

У всех 36 малышей, которых привлекли к эксперименту, обнаружили антитела к коронавирусу после того, как их матери получили дозу іРНК-вакцины.

В отличие от традиционных вакцин препараты на основе информационной РНК учат клетки вырабатывать белок, который запускает иммунную реакцию в случае заражения.

К слову, в Украине Минздрав тоже рекомендует прививаться беременным против коронавируса. В ведомстве неоднократно отмечали, что клинические исследования подтверждают – у вакцинированных беременных не было выявлено никаких негативных последствий прививки от COVID-19.

Почему беременным стоит вакцинироваться против коронавируса

Другое исследование, опубликованное в Science Direct, свидетельствует о том, что у каждой 10 беременной или роженицы диагностируют COVID-19, а частота преждевременных родов у инфицированных составляла 11,8% по сравнению с 8,7% пациенток без COVID-19.