Передаются ли антитела малышу от вакцинированной матери: исследование
Источник:Bloomberg
Беременные женщины, которые получили вакцину от Pfizer и BioNTech или Moderna, передают ребенку антитела к коронавирусу.
Американские ученые представили результаты научной работы, которую опубликовали в "Американском журнале акушерства и гинекологии".
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Детали исследования
В ходе исследования ученые измерили уровень антител в пуповинной крови, чтобы узнать, формируется ли иммунитет к коронавирусу у младенца, если мать вакцинируется во время беременности.
У всех 36 малышей, которых привлекли к эксперименту, обнаружили антитела к коронавирусу после того, как их матери получили дозу іРНК-вакцины.
В отличие от традиционных вакцин препараты на основе информационной РНК учат клетки вырабатывать белок, который запускает иммунную реакцию в случае заражения.К слову, в Украине Минздрав тоже рекомендует прививаться беременным против коронавируса. В ведомстве неоднократно отмечали, что клинические исследования подтверждают – у вакцинированных беременных не было выявлено никаких негативных последствий прививки от COVID-19.
Почему беременным стоит вакцинироваться против коронавируса
Другое исследование, опубликованное в Science Direct, свидетельствует о том, что у каждой 10 беременной или роженицы диагностируют COVID-19, а частота преждевременных родов у инфицированных составляла 11,8% по сравнению с 8,7% пациенток без COVID-19.
- По оценкам авторов исследования, заражение коронавирусом на любом этапе беременности повышает вероятность рождения ребенка на сроке до 32 недель на 60%.
- Риск преждевременных родов до 37 недель на 40%.
- Наибольшую угрозу коронавирусная инфекция представляет для пациенток, которые страдают гипертонией, сахарный диабет и ожирение – вероятность преждевременных родов в этой группе составила 160% по сравнению с женщинами без этих заболеваний и COVID-19.